Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg
Киев • УНН
Переговоры между ЕС и США не принесли значительного прогресса. Большинство американских пошлин, введенных администрацией Трампа на европейские товары на сумму 431 млрд долларов, останутся в силе.
Европейский Союз и США не достигли существенного прогресса в преодолении торговых разногласий, официальные лица из администрации президента Дональда Трампа заявили, что большинство пошлин США, наложенных на блок, не будут отменены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Отмечается, что комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром "не получил четкого представления о позиции США и целях американской стороны".
Представители США отметили, что 20% "взаимных" пошлин - которые были снижены до 10% в течение 90 дней - а также другие тарифы, направленные, в частности, на импорт автомобилей и металла, не будут полностью отменены
Издание указывает, что введенные администрацией Трампа пошлины охватывают европейские товары на сумму около 380 млрд евро (431 миллиард долларов).
Напомним
На прошлой неделе ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд. Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.
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