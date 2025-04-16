Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

Европейский Союз и США не достигли существенного прогресса в преодолении торговых разногласий, официальные лица из администрации президента Дональда Трампа заявили, что большинство пошлин США, наложенных на блок, не будут отменены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром "не получил четкого представления о позиции США и целях американской стороны".

Представители США отметили, что 20% "взаимных" пошлин - которые были снижены до 10% в течение 90 дней - а также другие тарифы, направленные, в частности, на импорт автомобилей и металла, не будут полностью отменены