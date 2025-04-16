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Financial Times

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The Guardian

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Мелоні їде на зустріч із Трампом, від якої залежить її місце "у вищій лізі" в Європі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 5456 перегляди

Джорджа Мелоні зустрічається з Трампом у Вашингтоні, прагнучи отримати тарифні пільги та зміцнити оборону. Італійський прем'єр сподівається стати посередником між США та Європою, але ризики високі.

Мелоні їде на зустріч із Трампом, від якої залежить її місце "у вищій лізі" в Європі - Bloomberg

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні витратила місяці на підготовку до цього моменту: її власної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. І вона відбудеться за підтримки Європейського Союзу, не менше, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Коли вона приземлиться у Вашингтоні, щоб зустрітися з президентом США, з яким у неї сильна ідеологічна близькість, на думці у неї будуть митні пільги та оборона, пише видання.

"Якщо їй це вдасться, це стане значною дипломатичною перемогою італійського лідера і міцно закріпить її у вищій лізі з Німеччиною та Францією. Але є також ризик, що вона повернеться з порожніми руками, більше не в змозі підтримувати складний і хисткий баланс", - пише видання.

Наслідки непередбачуваних дій Трампа як в економічній, так і в зовнішній політиці не вислизнули від уваги італійських чиновників, які з січня за лаштунками готували зустріч прем'єр-міністра Італії з ним, іноді скаржачись приватно, що Білий дім не назвав точної дати, говорять люди, знайомі з цим питанням.

The Guardian називає датою їхнього саміту четвер.

Мелоні та її оточення, як вказує Bloomberg, приватно були шоковані деякими висловлюваннями Трампа після його інавгурації - у тому числі його нещодавніми коментарями про те, що країни "цілують [його] дупу" в спробі домовитися про вихід з його каральних мит, зробленими лише через кілька годин після підтвердження її візиту до Вашингтона.

Однак на публіці тон Мелоні був шанобливим. Найрізкіша критика, яку вона висунула проти Трампа, полягає в тому, що його митний крок, що зачіпає близько 10% експорту Італії, "неправильний", замість цього закликаючи до переговорів і припускаючи, що відповідні заходи можуть бути контрпродуктивними.

Під час свого візиту Мелоні, як зазначено, планує запропонувати взаємне скасування більшості промислових мит між Сполученими Штатами та ЄС, по суті створивши зону вільної торгівлі.

Отримання значних поступок у торгівлі, хоча і здається малоймовірним, не є неможливим, заявили деякі з людей, знайомих з мисленням в адміністрації Мелоні.

Тим часом, очільник по торгівлі ЄС Марош Шефчович повернувся з Вашингтона з невеликою ясністю щодо позиції США після зустрічі зі своїми американськими колегами, що підсвічує майбутнє завдання Мелоні, пише видання.

Серед результатів, які її оточення вважає більш досяжними, - можливість переконати Трампа погодитися на саміт США і ЄС, що дозволить державам-членам обговорювати торгівлю і оборону. Цю ідею Мелоні вперше висунула на початку цього року після перепалки на зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Забезпечення особистих переговорів з блоком по торгівлі також надасть Трампу можливість вперше поговорити з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, "освятивши" Мелоні як посередника між Європою і Вашингтоном.

Офіційні особи попереджають, що мінливий характер Трампа ускладнює прогнозування можливих результатів, а очікування великих перемог в таборі Мелоні залишаються низькими. Торгова політика ЄС також є компетенцією Єврокомісії.

Мелоні, вочевидь, визнала високі ставки навколо свого візиту у вівторок. "Я не відчуваю жодного тиску, як ви можете собі уявити, протягом наступних двох днів", - сказала вона, посміхаючись, у палаці в стилі епохи Відродження в Римі.

Трамп, імовірно, вимагатиме від Італії збільшити імпорт скрапленого природного газу з США і збільшити витрати на оборону, які вона тепер готова підняти вище 2% ВВП, передбачених НАТО. Це все ще значно нижче 5%, які хоче Трамп, і для Італії майже неможливо досягти цього без істотних і політично неприємних змін у своєму бюджеті.

У тезах, підготовлених для зустрічі, Мелоні повторить стратегічне положення Італії в Середземномор'ї і те, як будь-яке відведення ресурсів США буде згубним для безпеки в цілому, кажуть люди.

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico03.04.2025, 17:39 • 10695 переглядiв

Європейські колеги Мелоні вважають, що поїздка може принести користь не тільки їй, але і союзникам в цілому. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив з Мелоні в понеділок, щоб обговорити її поїздку, повідомили обізнані джерела, і Рютте привітав Мелоні з подоланням порогу в 2%.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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