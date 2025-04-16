Мелони едет на встречу с Трампом, от которой зависит ее место "в высшей лиге" в Европе - Bloomberg

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 14918 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 61734 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 35229 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 40363 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 47974 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 88310 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 80893 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35208 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60401 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109029 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
51%
Популярные новости

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 63167 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 83013 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 47111 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 25290 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 19414 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 61544 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 84759 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 88217 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 80809 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 181555 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48473 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28138 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29233 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30638 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 32983 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Мелони едет на встречу с Трампом, от которой зависит ее место "в высшей лиге" в Европе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 5326 просмотра

Джорджа Мелони встречается с Трампом в Вашингтоне, стремясь получить тарифные льготы и укрепить оборону. Итальянский премьер надеется стать посредником между США и Европой, но риски высоки.

Мелони едет на встречу с Трампом, от которой зависит ее место "в высшей лиге" в Европе - Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потратила месяцы на подготовку к этому моменту: ее собственной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. И она состоится при поддержке Европейского Союза, не меньше, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Когда она приземлится в Вашингтоне, чтобы встретиться с президентом США, с которым у нее сильная идеологическая близость, на уме у нее будут тарифные льготы и оборона, пишет издание.

"Если ей это удастся, это станет значительной дипломатической победой итальянского лидера и прочно закрепит ее в высшей лиге с Германией и Францией. Но есть также риск, что она вернется с пустыми руками, больше не в состоянии поддерживать сложный и шаткий баланс", - пишет издание.

Последствия непредсказуемых действий Трампа как в экономической, так и во внешней политике не ускользнули от внимания итальянских чиновников, которые с января за кулисами готовили встречу премьер-министра Италии с ним, иногда жалуясь в частном порядке, что Белый дом не назвал точной даты, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

The Guardian называет датой их саммита четверг.

Мелони и ее окружение, как указывает Bloomberg, в частном порядке были шокированы некоторыми высказываниями Трампа после его инаугурации - в том числе его недавними комментариями о том, что страны "целуют [его] задницу" в попытке договориться о выходе из его карательных тарифов, сделанными всего через несколько часов после подтверждения ее визита в Вашингтон.

Однако на публике тон Мелони был почтительным. Самая резкая критика, которую она выдвинула против Трампа, заключается в том, что его тарифный шаг, затрагивающий около 10% экспорта Италии, "неправилен", вместо этого призывая к переговорам и предполагая, что ответные меры могут быть контрпродуктивными.

Во время своего визита Мелони, как указано, планирует предложить взаимную отмену большинства промышленных пошлин между Соединенными Штатами и ЕС, по сути создав зону свободной торговли.

Получение значительных уступок в торговле, хотя и кажется маловероятным, не является невозможным, заявили некоторые из людей, знакомых с мышлением в администрации Мелони.

Тем временем, глава торгового комитета ЕС Марош Шефчович вернулся из Вашингтона с небольшой ясностью относительно позиции США после встречи со своими американскими коллегами, что подсвечивает предстоящую Мелони задачу.

Среди результатов, которые ее окружение считает более достижимыми, - возможность убедить Трампа согласиться на саммит США и ЕС, что позволит государствам-членам обсуждать торговлю и оборону. Эту идею Мелони впервые выдвинула в начале этого года после перепалки на встрече Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Обеспечение личных переговоров с блоком по торговле также предоставит Трампу возможность впервые поговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, "освятив" Мелони в качестве посредника между Европой и Вашингтоном.

Официальные лица предупреждают, что переменчивый характер Трампа затрудняет прогнозирование возможных результатов, а ожидания крупных побед в лагере Мелони остаются низкими. Торговая политика ЕС также является компетенцией Еврокомиссии.

Мелони, по-видимому, признала высокие ставки вокруг своего визита во вторник. "Я не чувствую никакого давления, как вы можете себе представить, в течение следующих двух дней", - сказала она, улыбаясь, во дворце в стиле эпохи Возрождения в Риме.

Трамп, вероятно, потребует от Италии увеличить импорт сжиженного природного газа из США и увеличить расходы на оборону, которые она теперь готова поднять выше 2% ВВП, предписанных НАТО. Это все еще значительно ниже 5%, которые хочет Трамп, и для Италии почти невозможно достичь этого без существенных и политически неприятных изменений в своем бюджете.

В тезисах, подготовленных для встречи, Мелони повторит стратегическое положение Италии в Средиземноморье и то, как любой отвод ресурсов США будет пагубным для безопасности в целом, говорят люди.

Между ЕС и США: Мелони пытается сохранить коалицию на фоне вопросов по Украине и перевооружению Европы - Politico03.04.2025, 17:39 • 10695 просмотров

Европейские коллеги Мелони считают, что поездка может принести пользу не только ей, но и союзникам в целом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил с Мелони в понедельник, чтобы обсудить ее поездку, сообщили осведомленные источники, и Рютте поздравил Мелони с преодолением порога в 2%.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Марош Шефчович
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Белый дом
NATO
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77