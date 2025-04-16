Мелони едет на встречу с Трампом, от которой зависит ее место "в высшей лиге" в Европе - Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потратила месяцы на подготовку к этому моменту: ее собственной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. И она состоится при поддержке Европейского Союза, не меньше, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Когда она приземлится в Вашингтоне, чтобы встретиться с президентом США, с которым у нее сильная идеологическая близость, на уме у нее будут тарифные льготы и оборона, пишет издание.

"Если ей это удастся, это станет значительной дипломатической победой итальянского лидера и прочно закрепит ее в высшей лиге с Германией и Францией. Но есть также риск, что она вернется с пустыми руками, больше не в состоянии поддерживать сложный и шаткий баланс", - пишет издание.

Последствия непредсказуемых действий Трампа как в экономической, так и во внешней политике не ускользнули от внимания итальянских чиновников, которые с января за кулисами готовили встречу премьер-министра Италии с ним, иногда жалуясь в частном порядке, что Белый дом не назвал точной даты, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

The Guardian называет датой их саммита четверг.

Мелони и ее окружение, как указывает Bloomberg, в частном порядке были шокированы некоторыми высказываниями Трампа после его инаугурации - в том числе его недавними комментариями о том, что страны "целуют [его] задницу" в попытке договориться о выходе из его карательных тарифов, сделанными всего через несколько часов после подтверждения ее визита в Вашингтон.

Однако на публике тон Мелони был почтительным. Самая резкая критика, которую она выдвинула против Трампа, заключается в том, что его тарифный шаг, затрагивающий около 10% экспорта Италии, "неправилен", вместо этого призывая к переговорам и предполагая, что ответные меры могут быть контрпродуктивными.

Во время своего визита Мелони, как указано, планирует предложить взаимную отмену большинства промышленных пошлин между Соединенными Штатами и ЕС, по сути создав зону свободной торговли.

Получение значительных уступок в торговле, хотя и кажется маловероятным, не является невозможным, заявили некоторые из людей, знакомых с мышлением в администрации Мелони.



Тем временем, глава торгового комитета ЕС Марош Шефчович вернулся из Вашингтона с небольшой ясностью относительно позиции США после встречи со своими американскими коллегами, что подсвечивает предстоящую Мелони задачу.

Среди результатов, которые ее окружение считает более достижимыми, - возможность убедить Трампа согласиться на саммит США и ЕС, что позволит государствам-членам обсуждать торговлю и оборону. Эту идею Мелони впервые выдвинула в начале этого года после перепалки на встрече Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Обеспечение личных переговоров с блоком по торговле также предоставит Трампу возможность впервые поговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, "освятив" Мелони в качестве посредника между Европой и Вашингтоном.

Официальные лица предупреждают, что переменчивый характер Трампа затрудняет прогнозирование возможных результатов, а ожидания крупных побед в лагере Мелони остаются низкими. Торговая политика ЕС также является компетенцией Еврокомиссии.

Мелони, по-видимому, признала высокие ставки вокруг своего визита во вторник. "Я не чувствую никакого давления, как вы можете себе представить, в течение следующих двух дней", - сказала она, улыбаясь, во дворце в стиле эпохи Возрождения в Риме.

Трамп, вероятно, потребует от Италии увеличить импорт сжиженного природного газа из США и увеличить расходы на оборону, которые она теперь готова поднять выше 2% ВВП, предписанных НАТО. Это все еще значительно ниже 5%, которые хочет Трамп, и для Италии почти невозможно достичь этого без существенных и политически неприятных изменений в своем бюджете.

В тезисах, подготовленных для встречи, Мелони повторит стратегическое положение Италии в Средиземноморье и то, как любой отвод ресурсов США будет пагубным для безопасности в целом, говорят люди.

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Европейские коллеги Мелони считают, что поездка может принести пользу не только ей, но и союзникам в целом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил с Мелони в понедельник, чтобы обсудить ее поездку, сообщили осведомленные источники, и Рютте поздравил Мелони с преодолением порога в 2%.