Трамп загрожує 17% митом на експорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Європи

Сполучені Штати Америки погрожують запровадити 17% мита на експорт аграрної продукції з країн Європейського Союзу. В Брюсселі шукають баланс між поступками та симетричною відповіддю. Про це інформує УНН з посланням на видання Financial Times, The Guardian.

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Зазначається, що Дональд Трамп під час переговорів у Вашингтоні цього тижня пригрозив запровадити 17-відсоткові мита на експорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Європи.

Такі мита торкнуться всього: від бельгійського шоколаду до олії Kerrygold з Ірландії та оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які мають великий попит у США - йдеться у дописі The Guardian.

За словами трьох знайомих із переговорами джерел видання, президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив запровадження додаткового "дзеркального" тарифу в розмірі 10% на імпорт із ЄС. Цей тариф мав діяти додатково до базового тарифу в 10% на імпорт з більшості країн світу, запровадженого главою Білого дому 9 квітня.

Європейські чиновники до останнього сподівалися, що переговори з США дозволять зберегти мита на рівні базової ставки. Наразі незрозуміло, чи нові 17% мит на продукти харчування будуть застосовуватися на додачу до інших раніше оголошених тарифів, чи замість них.

Глава Білого Дому вимагає від Брюсселя надати американським компаніям широкі винятки з регулювання, а також скоротити позитивне сальдо торгівлі ЄС зі США. Однак єврочиновники відкинули такі пропозиції Вашингтона.

Основну увагу в переговорах наразі зосереджено на винятках. Один із представників ЄС повідомив, що Брюссель домагається звільнення від мит для окремих товарів, зокрема авіаційних запчастин і спиртних напоїв.

За його словами, сторони працюють над проектом "домовленості в принципі" обсягом п'ять сторінок, але наразі погоджена частина документа залишається мінімальною.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 3 липня, заявила, що сподівається в досягненні принципової домовленості, яка дозволить сторонам продовжити переговори до укладення остаточної угоди.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович був поінформований про намір запровадити 17% мита на агропродовольчу продукцію під час зустрічей у Вашингтоні в четвер. У п’ятницю про це повідомили послам 27 держав-членів ЄС.

Трамп заявив, що надішле листи приблизно дюжині країн, щоб повідомити їх про введення постійних мит у розмірі до 70% після 9 липня — встановленого ним самим крайнього терміну для більш ніж 60 країн від Японії до Лесото, щоб досягти угоди про тарифи.

Їхня вартість варіюватиметься від 60% або 70% до 10% і 20%, але вони (листи) почнуть надходити вже завтра - сказав він журналістам.

Представник ЄС з питань торгівлі Улоф Гілл заявив у п'ятницю ввечері, що пріоритетом ЄС, як і раніше, залишається "досягнення рішення шляхом переговорів".

Він додав, що "під час останнього раунду переговорів, що відбувся цього тижня, було досягнуто прогресу у досягненні принципової угоди", і переговори продовжаться "по суті протягом вихідних".

Нагадаємо

Європейський Союз готовий прийняти торговельну угоду зі США з 10% універсальним тарифом, але бажає зниження ставок у ключових секторах, таких як автомобілі, сталь та алюміній. Угода має бути укладена до 9 липня, щоб уникнути зростання мит до 50% на майже весь європейський експорт до США.

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