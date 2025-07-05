Трамп угрожает 17% пошлиной на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Европы

Соединенные Штаты Америки угрожают ввести 17% пошлины на экспорт аграрной продукции из стран Европейского Союза. В Брюсселе ищут баланс между уступками и симметричным ответом. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания Financial Times, The Guardian.

Детали

Отмечается, что Дональд Трамп во время переговоров в Вашингтоне на этой неделе пригрозил ввести 17-процентные пошлины на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Европы.

Такие пошлины коснутся всего: от бельгийского шоколада до масла Kerrygold из Ирландии и оливкового масла из Италии, Испании и Франции, которые пользуются большим спросом в США - говорится в сообщении The Guardian.

По словам трех знакомых с переговорами источников издания, президент США Дональд Трамп временно приостановил введение дополнительного "зеркального" тарифа в размере 10% на импорт из ЕС. Этот тариф должен был действовать дополнительно к базовому тарифу в 10% на импорт из большинства стран мира, введенному главой Белого дома 9 апреля.

Европейские чиновники до последнего надеялись, что переговоры с США позволят сохранить пошлины на уровне базовой ставки. Пока неясно, будут ли новые 17% пошлин на продукты питания применяться в дополнение к другим ранее объявленным тарифам, или вместо них.

Глава Белого Дома требует от Брюсселя предоставить американским компаниям широкие исключения из регулирования, а также сократить положительное сальдо торговли ЕС с США. Однако еврочиновники отвергли такие предложения Вашингтона.

Основное внимание в переговорах сейчас сосредоточено на исключениях. Один из представителей ЕС сообщил, что Брюссель добивается освобождения от пошлин для отдельных товаров, в частности авиационных запчастей и спиртных напитков.

По его словам, стороны работают над проектом "договоренности в принципе" объемом пять страниц, но пока согласованная часть документа остается минимальной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 3 июля, заявила, что надеется на достижение принципиальной договоренности, которая позволит сторонам продолжить переговоры до заключения окончательного соглашения.

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович был проинформирован о намерении ввести 17% пошлины на агропродовольственную продукцию во время встреч в Вашингтоне в четверг. В пятницу об этом сообщили послам 27 государств-членов ЕС.

Трамп заявил, что отправит письма примерно дюжине стран, чтобы уведомить их о введении постоянных пошлин в размере до 70% после 9 июля — установленного им самим крайнего срока для более чем 60 стран от Японии до Лесото, чтобы достичь соглашения о тарифах.

Их стоимость будет варьироваться от 60% или 70% до 10% и 20%, но они (письма) начнут поступать уже завтра - сказал он журналистам.

Представитель ЕС по вопросам торговли Улоф Гилл заявил в пятницу вечером, что приоритетом ЕС, как и раньше, остается "достижение решения путем переговоров".

Он добавил, что "во время последнего раунда переговоров, состоявшегося на этой неделе, был достигнут прогресс в достижении принципиального соглашения", и переговоры продолжатся "по существу в течение выходных".

Напомним

Европейский Союз готов принять торговое соглашение с США с 10% универсальным тарифом, но желает снижения ставок в ключевых секторах, таких как автомобили, сталь и алюминий. Соглашение должно быть заключено до 9 июля, чтобы избежать роста пошлин до 50% на почти весь европейский экспорт в США.

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