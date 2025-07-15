Цены на нефть снижаются после 50-дневного дедлайна Трампа для России

Цены на нефть упали во вторник после того, как длительный 50-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для России, для завершения войны в Украине и избежания санкций, ослабил опасения по поводу поставок, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 12 центов, или 0,2%, до $69,09 за баррель к 06:10 по Гринвичу (09:10 по Киеву), в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 16 центов, или также на 0,2%, до $6. Оба контракта закрылись снижением более чем на $1 на предыдущей сессии.

"Смягчение позиции Трампа по санкциям против российской нефти ослабило опасения по поводу сокращения поставок, тогда как его план по пошлинам продолжает оказывать давление на экономику", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

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Цены на нефть выросли на фоне потенциальных санкций, но затем снизились, поскольку 50-дневный срок вселил надежды на то, что санкций удастся избежать, а трейдеры задавались вопросом, действительно ли США введут высокие пошлины для стран, которые продолжают торговлю с Россией.

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Если Трамп действительно добьется своего и предложенные санкции будут введены, это радикально изменит перспективы нефтяного рынка, заявили аналитики ING в своей заметке во вторник.

"Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти. Им необходимо будет взвесить выгоды от покупки российской нефти со скидкой по сравнению со стоимостью их экспорта в США", - говорится в заметке ING.

В понедельник Трамп объявил о поставках нового оружия Украине, а в субботу заявил, что с 1 августа введет 30% пошлину на большинство импортных товаров из ЕС и Мексики, что стало дополнением к аналогичным предупреждениям для других стран.

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Пошлины могут замедлить экономический рост, что может подорвать мировой спрос на топливо и привести к снижению цен на нефть.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что экономика Китая замедлилась во втором квартале. Рынки готовятся к более слабому второму полугодию, на фоне того, как экспорт теряет импульс, цены продолжают падать, а доверие потребителей остается низким.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что экономический рост в Китае превзошел консенсус-прогноз, в основном благодаря мощной фискальной поддержке и опережающему увеличению производства и экспорта в США для того, чтобы обойти пошлины.

"Опубликованные сегодня экономические данные вызывают озабоченность. Сегодняшние слабые данные по Китаю непосредственно влияют на цены на сырьевые товары, включая железную руду и сырую нефть", - сказал он.

По данным российских СМИ, спрос на нефть в других странах, как ожидается, останется "очень высоким" в третьем квартале, что обеспечит сбалансированность рынка в ближайшей перспективе.

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