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ЕС предлагает установить плавающий потолок цен на российскую нефть - Reuters

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Европейская комиссия на этой неделе предложит плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Механизм будет корректировать ограничение цен на основе изменений мировой цены на энергоресурс.

ЕС предлагает установить плавающий потолок цен на российскую нефть - Reuters

Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе предложит плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, чтобы попытаться преодолеть сопротивление некоторых стран-членов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов ЕС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ЕК предложила снизить предельную цену стран Группы семи (G7) с 60 долларов за баррель до 45 долларов за баррель в июне в своем 18-м пакете санкций против России. Предельная ценовая граница G7, направленная на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине, была первоначально согласована в декабре 2022 года.

Великобритания и ЕС не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по снижению предельной цены на встрече лидеров G7 в Канаде в июне. Цены на нефть ненадолго выросли почти до 80 долларов за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, прежде чем снова упасть до 60 долларов. Сейчас ЕС движется вперед самостоятельно

- пишет издание.

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В ЕС сообщили, что ЕК разрабатывает механизм, который будет корректировать ограничение цен на российскую сырую нефть на основе изменений мировой цены на энергоресурс.

Закон все еще дискутируется, в частности, предполагается более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен для его адаптации к мировым ценам на сырую нефть. ... Непонятно, каким будет потолок, но начальной точкой будет чуть более 45 долларов

- цитирует издание одного из собеседников.

В то же время, добавляют авторы, даже если послам ЕС удастся договориться о пересмотренном механизме ограничения цен, Словакия выступает против блокирования пакета санкций из-за своих опасений относительно плана ЕС прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года. При этом для принятия санкций ЕС требуется единогласие.

Напомним

По информации Reuters, правительства ЕС требуют от Брюсселя держать в тайне национальные планы по постепенному отказу от российской нефти и газа до конца 2027 года. Это связано с желанием избежать влияния на рыночные цены и разглашения конфиденциальной информации.

Ограничение цены на нефть РФ до 50 долларов: переговоры продолжаются, есть импульс - Radio Liberty08.07.25, 15:36 • 1493 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Reuters
G7
Дональд Трамп
Словакия
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