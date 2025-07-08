Ограничение цены на нефть РФ до 50 долларов: переговоры продолжаются, есть импульс - Radio Liberty

Снижение для России верхнего предела цены на нефть с 60 долларов — все еще остается в предложении новых европейских санкций. Передает УНН со ссылкой на сообщение Рикарда Юзвяка (Rikard Jozwiak), журналиста Radio Liberty.

Детали

По данным представителя Радио Свобода, переговоры по снижению верхнего предела цены на нефть из РФ — с 60 до 50 долларов США — все еще продолжаются.

Кажется, что сейчас для этого есть определенный импульс — подчеркнул Рикард Юзвяк, имеющий доступ к инсайдам в Брюсселе.

Ранее журналист сообщал, что интересно, что в списке предложений по санкциям ЕС против РФ остается вопрос снижения верхнего предела цены на российскую нефть — с 60 до 45 долларов.

Напомним

УНН передавал, что, по словам редактора Radio Liberty, вопрос санкций против России стоит на повестке дня встречи послов Европейского союза.

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