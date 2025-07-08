Обмеження ціни на нафту рф до 50 доларів: переговори тривають, є імпульс - Radio Liberty

Зниження для росії верхньої межі ціни на нафту з 60 доларів - все ще залишається у пропозиції нових європейських санкцій. Передає УНН із посиланням на повідомлення Рікарда Юзвяка (Rikard Jozwiak), журналіста Radio Liberty.

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За даними представника Радіо Свобода, переговори щодо зниження верхньої межі ціни на нафту із рф - з 60 до 50 доларів США - все ще продовжуються.

Здається, що зараз для цього є певний імпульс - наголосив Рікард Юзвяк, який також має доступ до інсайдів у Брюсселі.

Раніше журналіст повідомляв, що Цікаво, що у списку пропозицій щодо санкцій ЄС проти рф залишається питання зниження верхньої межі ціни на російську нафту - з 60 до 45 доларів.

Нагадаємо

УНН передавав, що за словами редактора Radio Liberty, питання санкцій проти росії стоїть на порядку денному зустрічі послів Європейського союзу.

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