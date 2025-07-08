Зеленський ввів санкції проти китайських компаній через поставку компонентів для дронів рф

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти п'яти китайських компаній через постачання компонентів рф для дронів, передає УНН.

Деталі

Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

У списку п'ять китайських компаній.

Як повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва.

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"Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників", - сказав Власюк.

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Доповнення

Власюк повідомляв, що кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросло майже у три рази з 2023 року. Поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів подбати про те, щоб їх компанії не постачали компоненти для російських ракет та техніки.