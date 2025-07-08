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Зеленский ввел санкции против китайских компаний из-за поставки компонентов для дронов рф

Киев • УНН

 • 41 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, которые поставляли компоненты для российских дронов. Это решение СНБО от 8 июля 2025 года, принятое после обнаружения китайских компонентов в сбитых дронах Shahed.

Зеленский ввел санкции против китайских компаний из-за поставки компонентов для дронов рф

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний из-за поставок компонентов рф для дронов, передает УНН.

Детали

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке пять китайских компаний.

Как сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed обнаружили компоненты китайского производства.

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"Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди компаний, попавших под санкции, - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах. Украина работает с партнерами из санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей", - сказал Власюк.

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Дополнение

Власюк сообщал, что количество китайских компонентов в российских средствах поражения выросло почти в три раза с 2023 года. Поставки компонентов, материалов, средств производства из Китая в обход санкций позволяют россии наращивать возможности по производству БПЛА и других средств поражения, что приводит к интенсификации массированных ударов по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров позаботиться о том, чтобы их компании не поставляли компоненты для российских ракет и техники.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Владимир Зеленский
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