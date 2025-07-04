Сьогодні розглянуть 18-й пакет санкцій проти рф, але "білого диму" поки не очікується - Radio Liberty
Київ • УНН
Сьогодні посли Європейського союзу розглянуть 18-й пакет санкцій проти росії. Журналіст Рікард Йозвяк зазначає, що "білого диму" (рішення) сьогодні не буде.
Журналіст Рікард Йозвяк розповідає на своїй сторінці в мережі Х про прийдешні плани європейської бюрократії. На порядку денному - санкції проти РФ, 18-й пакет - на старті чи готовність не досягнута? Сьогодні ввечері ситуація проясниться.
Передає УНН з посиланням на сторінку редактора РВЄ/РС у Брюсселі Рікарда Юзвяка.
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За словами редактора Radio Liberty, питання санкцій проти росії стоїть на порядку денному зустрічі послів Європейського союзу.
Сьогодні в другій половині дня
Але я розумію, додав журналіст, який знаходить і ділиться інсайдами планів Брюсселя: "Сьогодні, можливо, не буде білого диму"
Схоже, що Словенія отримала необхідні запевнення від Європейської комісії щодо поетапної відмови від російської енергії до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного (18-го) пакету санкцій проти рф найближчим часом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку інформацію, і партнери це підтверджують, що санкції для росії справді болісні, тому необхідно збільшувати тиск, який буде спонукати росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів.
Сенатори США розслідують п'ятимісячну паузу Трампа у санкціях проти рф04.07.25, 01:02 • 79622 перегляди