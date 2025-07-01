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Зеленський анонсує нові санкції проти рф: посилення тиску неминуче

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Україна має чітку інформацію про болісні санкції для росії та готує нові санкційні рішення. Зеленський наголосив на важливості співпраці з Данією під час її головування в Раді ЄС.

Зеленський анонсує нові санкції проти рф: посилення тиску неминуче

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку інформацію, і партнери це підтверджують, що санкції для росії справді болісні, тому необхідно збільшувати тиск, який буде спонукати росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів. Він також зазначив, що Україна готує нові санкційні рішення, передає УНН.

Сьогодні почалося нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, і для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні півроку – став справді результативним і в безпекових питаннях, зокрема для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти росії справді працював – і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії. У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів 

- сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжує працювати й в санкційному напрямі – незабаром будуть нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій.

Вже готуються відповідні матеріали 

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові рішення РНБО щодо синхронізації українських санкцій із відповідними рішеннями ЄС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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