Зеленский анонсирует новые санкции против рф: усиление давления неизбежно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкая информация, и партнеры это подтверждают, что санкции для россии действительно болезненны, поэтому необходимо увеличивать давление, которое будет побуждать россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям. Он также отметил, что Украина готовит новые санкционные решения, передает УНН.

Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС – председательство именно Дании, и для нас важно, чтобы этот период, – а это следующие полгода – стал действительно результативным и в вопросах безопасности, в частности для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против россии действительно работало – и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии. У нас есть четкая информация – и партнеры это подтверждают, – что санкции для россии действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям . - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжает работать и в санкционном направлении – вскоре будут новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям.

Уже готовятся соответствующие материалы - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО по синхронизации украинских санкций с соответствующими решениями ЕС.