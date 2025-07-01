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Зеленский анонсирует новые санкции против рф: усиление давления неизбежно

Киев • УНН

 • 123 просмотра

Украина имеет четкую информацию о болезненных санкциях для россии и готовит новые санкционные решения. Зеленский отметил важность сотрудничества с Данией во время ее председательства в Совете ЕС.

Зеленский анонсирует новые санкции против рф: усиление давления неизбежно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкая информация, и партнеры это подтверждают, что санкции для россии действительно болезненны, поэтому необходимо увеличивать давление, которое будет побуждать россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям. Он также отметил, что Украина готовит новые санкционные решения, передает УНН.

Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС – председательство именно Дании, и для нас важно, чтобы этот период, – а это следующие полгода – стал действительно результативным и в вопросах безопасности, в частности для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против россии действительно работало – и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии. У нас есть четкая информация – и партнеры это подтверждают, – что санкции для россии действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям .

- сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжает работать и в санкционном направлении – вскоре будут новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям.

Уже готовятся соответствующие материалы 

- отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО по синхронизации украинских санкций с соответствующими решениями ЕС.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Совет Европейского Союза
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дания
Владимир Зеленский
Украина
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