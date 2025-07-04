Сегодня рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ, но «белого дыма» пока не ожидается – Radio Liberty
Киев • УНН
Сегодня послы Европейского союза рассмотрят 18-й пакет санкций против России. Журналист Рикард Йозвяк отмечает, что «белого дыма» (решения) сегодня не будет.
Журналист Рикард Йозвяк рассказывает на своей странице в сети Х о грядущих планах европейской бюрократии. На повестке дня - санкции против РФ, 18-й пакет - на старте или готовность не достигнута? Сегодня вечером ситуация прояснится.
Передает УНН со ссылкой на страницу редактора РСЕ/РС в Брюсселе Рикарда Юзвяка.
Детали
По словам редактора Radio Liberty, вопрос санкций против России стоит на повестке дня встречи послов Европейского союза.
Сегодня во второй половине дня
Но я понимаю, добавил журналист, который находит и делится инсайдами планов Брюсселя: "Сегодня, возможно, не будет белого дыма"
Похоже, что Словения получила необходимые заверения от Европейской комиссии относительно поэтапного отказа от российской энергии до конца 2027 года. Это может привести к одобрению следующего (18-го) пакета санкций против РФ в ближайшее время.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет четкую информацию, и партнеры это подтверждают, что санкции для России действительно болезненны, поэтому необходимо увеличивать давление, которое будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям.
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