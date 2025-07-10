Країни ЄС хочуть засекретити плани підготовки до повної відмови від російського газу - ЗМІ

Уряди Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці, як вони планують поступово відмовитися від російської нафти та газу до кінця 2027 року. Про це свідчить внутрішній документ ЄС, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає УНН.

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Минулого місяця Європейська Комісія запропонувала законодавство щодо поступового припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС, частина якого вимагатиме від країн розробки національних планів, що визначають заходи та терміни того, як вони це зроблять.

Уряди ЄС зараз ведуть переговори щодо цієї пропозиції та вимагають, щоб Комісія тримала ці плани в таємниці, як свідчить проект переговорного документа.

Ці плани повинні підпадати під правила професійної таємниці та не розголошуватися без згоди відповідної держави-члена – йдеться в документі, розробленому Данією, яка головує в ЄС та веде переговори між країнами ЄС.

Плани країн повинні "описувати заплановані заходи на національному або регіональному рівні для зменшення попиту, стимулювання виробництва відновлюваної енергії та забезпечення альтернативних поставок, а також можливі технічні, договірні або регуляторні бар'єри, які можуть ускладнити процес диверсифікації", – додається в документі.

Країни можуть захотіти уникати обміну інформацією з ринками, яка може вплинути на ціни на газ, або розкриття конфіденційної інформації про свої плани щодо постачання палива не з росії.

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Хоча країни все ще будуть зобов'язані подавати свої плани до Брюсселя, "професійна таємниця" означатиме, що інформація не буде розголошена жодній іншій особі чи органу влади, йдеться в документі.

У пропозиції Комісії не підтверджено, чи будуть плани зберігатися в таємниці.

Речник головування Данії в ЄС відмовився коментувати переговори.

За даними видання, дипломати країн ЄС обговорять документ наступного тижня. Переговори перебувають на ранній стадії і ще не розглядали питання, включаючи потенційні юридичні ризики для компаній, які порушують свої газові контракти з росією, повідомили дипломати ЄС.

Додамо

Словаччина та Угорщина досі імпортують російський газ трубопроводом. Вони виступають проти заборони на постачання російського газу, яку Брюссель розробив таким чином, щоб її можна було законно прийняти без їхньої підтримки.

Однак Словаччина заявила, що заблокує нові санкції ЄС проти росії через її війну в Україні, які вимагають одноголосного схвалення всіх 27 країн ЄС, якщо її занепокоєння щодо поставок газу не будуть вирішені. Посли країн ЄС мають обговорити пакет санкцій у п'ятницю.

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Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив у четвер, що ЄС ще не розглянув занепокоєння Словаччини щодо високих цін на газ та вимог щодо компенсації за припинення імпорту російського газу. Минулого тижня представники Європейської комісії відвідали Братиславу для обговорення занепокоєння уряду.

"На даний момент ми відмовляємося голосувати за 18-й пакет санкцій", – сказав Фіцо.