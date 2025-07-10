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Страны ЕС хотят засекретить планы подготовки к полному отказу от российского газа - СМИ

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Правительства ЕС требуют от Брюсселя держать в тайне национальные планы по постепенному отказу от российской нефти и газа до конца 2027 года. Это связано с желанием избежать влияния на рыночные цены и разглашения конфиденциальной информации.

Страны ЕС хотят засекретить планы подготовки к полному отказу от российского газа - СМИ

Правительства Европейского Союза хотят, чтобы Брюссель держал в тайне, как они планируют постепенно отказаться от российской нефти и газа до конца 2027 года. Об этом свидетельствует внутренний документ ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В прошлом месяце Европейская Комиссия предложила законодательство по постепенному прекращению импорта российской нефти и газа в ЕС, часть которого потребует от стран разработки национальных планов, определяющих меры и сроки того, как они это сделают.

Правительства ЕС сейчас ведут переговоры по этому предложению и требуют, чтобы Комиссия держала эти планы в тайне, как свидетельствует проект переговорного документа.

Эти планы должны подпадать под правила профессиональной тайны и не разглашаться без согласия соответствующего государства-члена 

– говорится в документе, разработанном Данией, которая председательствует в ЕС и ведет переговоры между странами ЕС.

Планы стран должны "описывать запланированные меры на национальном или региональном уровне для уменьшения спроса, стимулирования производства возобновляемой энергии и обеспечения альтернативных поставок, а также возможные технические, договорные или регуляторные барьеры, которые могут усложнить процесс диверсификации", – добавляется в документе.

Страны могут захотеть избегать обмена информацией с рынками, которая может повлиять на цены на газ, или раскрытия конфиденциальной информации о своих планах по поставкам топлива не из россии.

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Хотя страны все еще будут обязаны подавать свои планы в Брюссель, "профессиональная тайна" будет означать, что информация не будет разглашена ни одному другому лицу или органу власти, говорится в документе.

В предложении Комиссии не подтверждено, будут ли планы храниться в тайне.

Представитель председательства Дании в ЕС отказался комментировать переговоры.

По данным издания, дипломаты стран ЕС обсудят документ на следующей неделе. Переговоры находятся на ранней стадии и еще не рассматривали вопросы, включая потенциальные юридические риски для компаний, нарушающих свои газовые контракты с россией, сообщили дипломаты ЕС.

Добавим

Словакия и Венгрия до сих пор импортируют российский газ по трубопроводу. Они выступают против запрета на поставки российского газа, который Брюссель разработал таким образом, чтобы его можно было законно принять без их поддержки.

Однако Словакия заявила, что заблокирует новые санкции ЕС против россии из-за ее войны в Украине, которые требуют единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, если ее озабоченность по поводу поставок газа не будут решены. Послы стран ЕС должны обсудить пакет санкций в пятницу.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа15.06.25, 16:03 • 5278 просмотров

Премьер-министр Роберт Фицо заявил в четверг, что ЕС еще не рассмотрел озабоченность Словакии по поводу высоких цен на газ и требований о компенсации за прекращение импорта российского газа. На прошлой неделе представители Европейской комиссии посетили Братиславу для обсуждения озабоченности правительства.

"На данный момент мы отказываемся голосовать за 18-й пакет санкций", – сказал Фицо.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Reuters
Братислава
Роберт Фицо
Европейский Союз
Дания
Словакия
Венгрия
Украина
Tesla
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