ЄС пропонує встановити плаваючу стелю цін на російську нафту - Reuters

Європейська комісія (ЄК) цього тижня запропонує плаваючу граничну ціну на російську нафту в рамках нового пакету санкцій, щоб спробувати подолати опір деяких країн-членів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів ЄС, інформує УНН.

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Зазначається, що ЄК запропонувала знизити граничну ціну країн Групи семи (G7) з 60 доларів за барель до 45 доларів за барель у червні у своєму 18-му пакеті санкцій проти росії. Гранична цінова межа G7, спрямована на обмеження можливостей росії фінансувати війну в Україні, була спочатку узгоджена в грудні 2022 року.

Велика Британія та ЄС не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо зниження граничної ціни на зустрічі лідерів G7 у Канаді в червні. Ціни на нафту ненадовго зросли майже до 80 доларів за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, перш ніж знову впасти до 60 доларів. Зараз ЄС рухається вперед самостійно - пише видання.

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В ЄС повідомили, що ЄК розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську сиру нафту на основі змін світової ціни на енергоресурс.

Закон все ще дискутується, зокрема, передбачається більш автоматизований процес перегляду обмеження цін для його адаптації до світових цін на сиру нафту. ... Незрозуміло, якою буде стеля, але початковою точкою буде трохи більше 45 доларів - цитує видання одного зі співбесідників.

Водночас, додають автори, навіть якщо послам ЄС вдасться домовитися про переглянутий механізм обмеження цін, Словаччина виступає проти блокування пакету санкцій через свої занепокоєння щодо плану ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. При цьому для прийняття санкцій ЄС потрібна одностайність.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, уряди ЄС вимагають від Брюсселя тримати в таємниці національні плани щодо поступової відмови від російської нафти та газу до кінця 2027 року. Це пов'язано з бажанням уникнути впливу на ринкові ціни та розголошення конфіденційної інформації.

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