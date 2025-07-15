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Пока благоприятная цена: Китай увеличит импорт нефти до 140 миллионов баррелей для своих стратегических запасов

Киев • УНН

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Китай планирует закупить 140 миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов к первому кварталу 2026 года, пока цены будут оставаться ниже 80 долларов за баррель. Это обеспечит высокий уровень импорта и мягкий коммерческий спрос.

Пока благоприятная цена: Китай увеличит импорт нефти до 140 миллионов баррелей для своих стратегических запасов

Пока цены будут оставаться ниже 80 долларов за баррель, Китай будет закупать десятки миллионов баррелей для своих стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

С целью удержания импорта на "высоком уровне" и обеспечения мягкого коммерческого спроса, Китай, скорее всего, будет закупать для своих Стратегических нефтяных резервов 140 миллионов баррелей нефти, с поставкой в четвертом квартале 2025 года и в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в записке отраслевого консультанта Energy Aspects. Добавляется, что КНР будет продолжать закупки до тех пор, пока цены будут оставаться ниже 80 долларов за баррель.

По расчетам Bloomberg на основе таможенных данных, благодаря почти рекордным закупкам из Ирана, Китай в прошлом месяце импортировал 12,2 млн баррелей в сутки. Это является самым большим показателем за почти два года.

Напомним

Цены на нефть упали во вторник, пишет Reuters, после того, как длительный 50-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для России, для завершения войны РФ в Украине, ослабил опасения по поводу поставок. Но план Трампа по пошлинам продолжает оказывать давление на экономику.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Китай
Украина
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