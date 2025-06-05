Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, которые способствуют обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Hill.

Детали

Отмечается, что исключение может помочь изолировать страны Европы, которые по-прежнему импортируют российский газ и оказывают военную поддержку Украине, а также других партнеров США, которые балансируют на грани между поддержкой связей с Москвой и оказанием помощи Киеву.

Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу освободить их от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине - сказал Линдси Грэм.

Законопроект Грэма о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран и другие продукты. У законопроекта более 80 соавторов в Сенате, что потенциально делает его защищенным от вето.

По словам Грэма, он постоянно контактирует с президентом Трампом по поводу законопроекта. Республиканские законодатели ждут зеленого света от Трампа, прежде чем вынести законопроект на обсуждение.

Американский сенатор подчеркнул, что исключение будет применяться к странам, которые оказали "существенную" помощь Украине.

Как пишет The Hill, этот шаг может иметь значительные последствия для Индии, близкого союзника США, который поддерживает глубокие связи с Россией. Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, но оказала Украине гуманитарную поддержку. Хотя Индия не оказывала прямую военную поддержку Украине, она позволила европейским странам закупать индийские боеприпасы, предназначенные для Киева.

Напомним

Линдси Грэм стремится ввести санкции против России до саммита G7, чтобы послать сигнал Китаю. Он подчеркивает, что санкции заставят Китай прекратить войну.

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