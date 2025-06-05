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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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Сенатор Грем пропонує звільнити від мита країни, які допомагають Україні

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Ліндсі Грем хоче внести поправку до законопроекту про санкції проти РФ. Вона дозволить звільнити країни, що сприяють обороні України, від 500% мита на торгівлю з Росією.

Сенатор Грем пропонує звільнити від мита країни, які допомагають Україні

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) пропонує внести поправку у свій законопроект про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які сприяють обороноздатності України, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Hill.

Деталі

Зазначається, що виняток може допомогти ізолювати країни Європи, які, як і раніше, імпортують російський газ та надають військову підтримку Україні, а також інших партнерів США, які балансують на межі між підтримкою зв'язків із Москвою та наданням допомоги Києву.

Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають стосунки з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні

- сказав Ліндсі Грем.

Законопроект Грема про санкції проти Росії передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. У законопроекту понад 80 співавторів у Сенаті, що потенційно робить його захищеним від вето.

За словами Грема, він постійно контактує з президентом Трампом щодо законопроекту. Республіканські законодавці чекають зеленого світла від Трампа, перш ніж винести законопроект на обговорення.

Американський сенатор наголосив, що виняток застосовуватиметься до країн, які надали "істотну" допомогу Україні.

Як пише The Hill, цей крок може мати значні наслідки для Індії, близького союзника США, який підтримує глибокі зв'язки з Росією. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, але надала Україні гуманітарну підтримку. Хоча Індія не надавала пряму військову підтримку Україні, вона дозволила європейським країнам закуповувати індійські боєприпаси, призначені для Києва.

Нагадаємо

Ліндсі Грем прагне запровадити санкції проти Росії до саміту G7, щоб надіслати сигнал Китаю. Він наголошує, що санкції змусять Китай припинити війну.

Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі "на випадок необхідності" - Білий дім03.06.25, 23:16 • 3320 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Республіканська партія (США)
The Hill
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати
Україна
Київ
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