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Международная команда астронавтов успешно вернулась с МКС. В миссии принимали участие Индия, Польша и Венгрия

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Капсула SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами, включая ветерана NASA Пегги Уитсон и представителей Индии, Польши и Венгрии, успешно вернулась на Землю после 18 дней на МКС. Для трех стран это был первый полет на МКС, а для 65-летней Уитсон — пятое путешествие в космос.

Международная команда астронавтов успешно вернулась с МКС. В миссии принимали участие Индия, Польша и Венгрия

Капсула SpaceX с ветераном НАСА Пегги Уитсон и астронавтами из Индии, Польши и Венгрии успешно вернулась на Землю после 18 дней на Международной космической станции. Миссия стала исторической: для трех стран это был первый полет на МКС, а для 65-летней Уитсон - пятое путешествие в космос, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Капсула SpaceX Crew Dragon с командой из четырех человек спустилась на парашютах в море у побережья Южной Калифорнии около 2:30 утра по тихоокеанскому времени (09:30 по Гринвичу) после огненного вхождения в атмосферу Земли, что завершило 22-часовой спуск с орбиты 

- говорится в публикации.

Как указано, члены экипажа из Индии, Польши и Венгрии "вернулись с первой миссии своих стран на МКС".

Полет был организован техасским стартапом Axiom Space в сотрудничестве со SpaceX, частным ракетным предприятием Илона Маска. Возвращение транслировалось в прямом эфире через совместную веб-трансляцию SpaceX-Axiom.

Дополнение

Экипаж "Аксиомы-4" возглавляла 65-летняя Уитсон, которая ушла в отставку из НАСА в 2018 году после того, как стала первой женщиной-астронавтом космического агентства США и первой женщиной, которая когда-либо командовала экспедицией на МКС. Она провела в космосе 695 дней во время трех предыдущих миссий НАСА. Сейчас Уитсон - директор отдела пилотируемых космических полетов Axiom.

Во время приземления она сообщила по радио в центр управления полетом, что экипаж "рад вернуться". Немедленно было отправлено спасательное судно, чтобы закрепить капсулу и поднять ее из океана на палубу судна. Членов экипажа должны были извлечь из капсулы по одному для прохождения медицинского осмотра. Затем судно в течение часов должно было доставить их на берег.

Вместе с ней приземлились астронавты из Индии, Польши и Венгрии - для их стран это была первая правительственная миссия на станцию за более чем 40 лет. Экипаж Axiom-4 доставил научные образцы из более чем 60 экспериментов. Миссия стала 18-м пилотируемым полетом SpaceX и очередным шагом Axiom на пути к созданию собственной космической станции, которая должна заменить МКС после 2030 года.

NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет15.07.25, 12:18 • 4360 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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