Міжнародна команда астронавтів успішно повернулася з МКС. У місії брали участь Індія, Польща та Угорщина

Капсула SpaceX з ветераном NASA Пеггі Вітсон та астронавтами з Індії, Польщі та Угорщини успішно повернулася на Землю після 18 днів на Міжнародній космічній станції. Місія стала історичною: для трьох країн це був перший політ на МКС, а для 65-річної Вітсон - п’ята подорож у космос, передає УНН із посиланням на Reuters.

Капсула SpaceX Crew Dragon з командою з чотирьох осіб спустилася на парашутах у море біля узбережжя Південної Каліфорнії близько 2:30 ранку за тихоокеанським часом (09:30 за Гринвічем) після вогняного входження в атмосферу Землі, що завершило 22-годинний спуск з орбіти - йдеться у публікації.

Як вказано, члени екіпажу з Індії, Польщі та Угорщини "повернулися з першої місії своїх країн на МКС".

Політ був організований техаським стартапом Axiom Space у співпраці зі SpaceX, приватним ракетним підприємством Ілона Маска. Повернення транслювалося в прямому ефірі через спільну вебтрансляцію SpaceX-Axiom.

Доповнення

Екіпаж "Аксіоми-4" очолювала 65-річна Вітсон, яка пішла у відставку з NASA у 2018 році після того, як стала першою жінкою-астронавтом космічного агентства США та першою жінкою, яка коли-небудь командувала експедицією на МКС. Вона провела в космосі 695 днів під час трьох попередніх місій NASA. Зараз Вітсон - директорка відділу пілотованих космічних польотів Axiom.

Під час приземлення вона повідомила по радіо до центру управління польотом, що екіпаж "радий повернутися". Негайно було відправлено рятувальне судно, щоб закріпити капсулу та підняти її з океану на палубу судна. Членів екіпажу мали витягнути з капсули по одному для проходження медичного огляду. Потім судно протягом годин мало доставити їх на берег.

Разом із нею приземлилися астронавти з Індії, Польщі та Угорщини - для їхніх країн це була перша урядова місія на станцію за понад 40 років. Екіпаж Axiom-4 доправив наукові зразки з понад 60 експериментів. Місія стала 18-м пілотованим польотом SpaceX та черговим кроком Axiom на шляху до створення власної космічної станції, яка має замінити МКС після 2030 року.

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