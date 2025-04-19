"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

Сполучені Штати Америки оприлюднили близько 10 000 сторінок записів, пов'язаних із вбивством Роберта Ф. Кеннеді (РФК). Серед файлів - записки вбивці, який сказав, що кандидат у президенти "має бути знищений". Розголошення було зроблено за запитом президента США Дональда Трампа. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

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Зазначається, що розкриття національних секретів було замовлене Дональдом Трампом після того, як він розпочав своє друге президентство у 2025 році.

Як пише The Guardian, Роберта Кеннеді було смертельно поранено 5 червня 1968 року в готелі Ambassador в Лос-Анджелесі. Його вбивця, Сірхан Сірхан, був визнаний винним у вбивстві першого ступеня і відбуває довічне ув'язнення.

За даними видання, у розсекречених файлах містилися фотографії рукописних нотаток Сірхана.

З РФК необхідно покласти край так само, як з його братом - йдеться у дописі на зовнішній стороні порожнього конверта зі зворотним адресою від окружного директора Податкової служби Лос-Анджелеса.

Сірхан також заповнив сторінку блокноту коледжу міста Пасадена варіаціями "РФК має померти" та "РФК має бути вбитий". У записці від 18 травня 1968 року він написав: "Моя рішучість усунути РФК стає все більш непохитною одержимістю".

В іншому з нещодавно опублікованих документів убивця заявив, що він виступав за "скинення чинного президента". Демократ Ліндон Джонсон перебував у Білому домі під час смерті РФК - пише видання.

"У мене поки немає точних планів, але скоро я їх складу", - написав Сірхан, пообіцявши підтримку комуністичної росії та Китаю.

Нещодавно опубліковані файли також включали нотатки з інтерв'ю з людьми, які знали Сірхана з різних контекстів, такими як однокласники, сусіди та колеги. У той час як деякі описували його як "дружню, доброю і щедру людину", інші характеризували, як задумливу і "вразливу" молоду людину, яка була твердо впевнена у своїх політичних переконаннях і недовго вірила в містицизм.

Згідно з документами, Сірхан сказав своєму сміттяреві, що планує вбити Кеннеді невдовзі після вбивства Мартіна Лютера Кінга-молодшого 4 квітня 1968 року.

Документи ФБР описують інтерв'ю з групою туристів, які чули чутки про те, що Кеннеді застрелили за кілька тижнів до його смерті. Декілька людей, які відвідали Ізраїль у травні 1968 року, сказали, що гід сказав їм, що Кеннеді був застрелений. Одна людина сказала, що чула, що замах на життя Кеннеді було скоєно в Мілуокі. Інший чув, що його застрелили у Небрасці.

Національне управління архівів та записів опублікувало 229 файлів, що містять сторінки, на своєму загальнодоступному веб-сайті. Багато файлів, пов'язані з убивством, були раніше опубліковані, але інші були оцифровані і десятиліттями лежали у сховищах федерального уряду.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді. Раніше ФБР розкрило 14 000 сторінок справи.

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга.

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки