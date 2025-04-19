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"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

Київ • УНН

 • 3960 перегляди

США оприлюднили близько 10 тисяч сторінок записів про вбивство Роберта Ф. Кеннеді на запит Дональда Трампа. Серед файлів - нотатки вбивці Сірхана Сірхана, де він писав, що кандидат "має бути знищений".

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

Сполучені Штати Америки оприлюднили близько 10 000 сторінок записів, пов'язаних із вбивством Роберта Ф. Кеннеді (РФК). Серед файлів - записки вбивці, який сказав, що кандидат у президенти "має бути знищений". Розголошення було зроблено за запитом президента США Дональда Трампа. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розкриття національних секретів було замовлене Дональдом Трампом після того, як він розпочав своє друге президентство у 2025 році.

Як пише The Guardian, Роберта Кеннеді було смертельно поранено 5 червня 1968 року в готелі Ambassador в Лос-Анджелесі. Його вбивця, Сірхан Сірхан, був визнаний винним у вбивстві першого ступеня і відбуває довічне ув'язнення.

За даними видання, у розсекречених файлах містилися фотографії рукописних нотаток Сірхана.

З РФК необхідно покласти край так само, як з його братом

- йдеться у дописі на зовнішній стороні порожнього конверта зі зворотним адресою від окружного директора Податкової служби Лос-Анджелеса.

Сірхан також заповнив сторінку блокноту коледжу міста Пасадена варіаціями "РФК має померти" та "РФК має бути вбитий". У записці від 18 травня 1968 року він написав: "Моя рішучість усунути РФК стає все більш непохитною одержимістю".

В іншому з нещодавно опублікованих документів убивця заявив, що він виступав за "скинення чинного президента". Демократ Ліндон Джонсон перебував у Білому домі під час смерті РФК

- пише видання.

"У мене поки немає точних планів, але скоро я їх складу", - написав Сірхан, пообіцявши підтримку комуністичної росії та Китаю.

Нещодавно опубліковані файли також включали нотатки з інтерв'ю з людьми, які знали Сірхана з різних контекстів, такими як однокласники, сусіди та колеги. У той час як деякі описували його як "дружню, доброю і щедру людину", інші характеризували, як задумливу і "вразливу" молоду людину, яка була твердо впевнена у своїх політичних переконаннях і недовго вірила в містицизм.

Згідно з документами, Сірхан сказав своєму сміттяреві, що планує вбити Кеннеді невдовзі після вбивства Мартіна Лютера Кінга-молодшого 4 квітня 1968 року.

Документи ФБР описують інтерв'ю з групою туристів, які чули чутки про те, що Кеннеді застрелили за кілька тижнів до його смерті. Декілька людей, які відвідали Ізраїль у травні 1968 року, сказали, що гід сказав їм, що Кеннеді був застрелений. Одна людина сказала, що чула, що замах на життя Кеннеді було скоєно в Мілуокі. Інший чув, що його застрелили у Небрасці.

Національне управління архівів та записів опублікувало 229 файлів, що містять сторінки, на своєму загальнодоступному веб-сайті. Багато файлів, пов'язані з убивством, були раніше опубліковані, але інші були оцифровані і десятиліттями лежали у сховищах федерального уряду.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді. Раніше ФБР розкрило 14 000 сторінок справи.

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. 

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки20.03.25, 16:29 • 317398 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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