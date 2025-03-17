Трамп обіцяє розкрити 80 тисяч сторінок засекречених документів про вбивство Кеннеді
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді. Раніше ФБР розкрило 14 000 сторінок справи.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді, передає УНН.
"Трамп каже, що вони оприлюднять близько 80 000 сторінок файлів, пов'язаних з Джоном Кеннеді", - повідомляє Clash Report.
Раніше
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи. Зокрема ті, що пов'язані з вбивствами 35-го президента Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга молодшого.
У лютому ФБР розкрило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.