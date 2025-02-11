Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді

Федеральне бюро розслідувань виявило близько 14 000 сторінок секретних документів, пов’язаних із вбивством колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ президента США Дональда Трампа про розсекречення всіх доказів цієї справи.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Наприкінці січня Трамп підписав указ, що дозволяє публікацію решти секретних записів про стрілянину 1963 року, що стало однією з його перших дій після повернення в Білий дім. Розсекречення документів призвело до розкриття майже 2400 нових файлів.

У п'ятницю Білий дім був повідомлений про те, що ФБР виявило близько 14 000 сторінок документів, оскільки агентство приступило до вивчення секретних файлів у відповідь на наказ.

Це колосально. Це показує, що ФБР ставиться до цього серйозно. ФБР нарешті заявляє: Давайте відреагуємо на наказ президента - замість того, щоб зберігати секретність