Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді
Київ • УНН
ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.
Федеральне бюро розслідувань виявило близько 14 000 сторінок секретних документів, пов’язаних із вбивством колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ президента США Дональда Трампа про розсекречення всіх доказів цієї справи.
Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Наприкінці січня Трамп підписав указ, що дозволяє публікацію решти секретних записів про стрілянину 1963 року, що стало однією з його перших дій після повернення в Білий дім. Розсекречення документів призвело до розкриття майже 2400 нових файлів.
У п'ятницю Білий дім був повідомлений про те, що ФБР виявило близько 14 000 сторінок документів, оскільки агентство приступило до вивчення секретних файлів у відповідь на наказ.
Це колосально. Це показує, що ФБР ставиться до цього серйозно. ФБР нарешті заявляє: Давайте відреагуємо на наказ президента - замість того, щоб зберігати секретність
Трамп своїм указом заборонив операції зі зміни статі у дітей29.01.25, 10:41 • 23605 переглядiв
Хоча експерти стверджують, що це відкриття може відкрити нову еру прозорості щодо стрілянини, інсайдери Трампа занепокоєні тим, що цей розвиток подій є тактикою затягування часу.
Сенсаційні документи були представлені адміністрації Трампа після того, як Управління директора національної розвідки презентувало свій план щодо розкриття записів.
Стеження за Лі Гарві Освальдом, досьє на кубинського кілера і план президента зі знищення ЦРУ - лише деякі ці з сенсаційних викриттів можуть міститися в секретних файлах про вбивство Джона Кеннеді.
Трамп наказав припинити виконання закону, який забороняє підкуп іноземних посадових осіб11.02.25, 10:36 • 24579 переглядiв