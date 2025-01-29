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Трамп своїм указом заборонив операції зі зміни статі у дітей

Трамп своїм указом заборонив операції зі зміни статі у дітей

Київ • УНН

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Президент США заборонив медичним установам з федеральним фінансуванням надавати послуги зі зміни статі особам до 19 років. Указ забороняє гормональну терапію, хірургічні втручання та виключає страхове покриття таких процедур.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону операцій зі зміни статі для осіб віком до 19 років. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН

Наказ чітко визначає термін "дитина" або "діти" як особа або особи віком до 19 років.

"Наказ передбачає обмеження надання допомоги або послуг зі зміни статі медичним установам, які отримують федеральне фінансування. Заборона розповсюджується, зокрема на блокатори статевого дозрівання, гормональну терапію та хірургічні втручання", - йдеться у повідомленні.

Трамп також закликав секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб вжити всіх необхідних заходів, щоб припинити хімічне та хірургічне каліцтво дітей.

У розпорядженні Трампа зазначено, що Сполучені Штати не будуть фінансувати, спонсорувати, просувати, допомагати або підтримувати так званий перехід дитини від однієї статі до іншої.

Віднині в США будуть суворо виконуватися закони, які забороняють або обмежують ці руйнівні процедури, що змінюють життя.

"Незліченна кількість дітей незабаром шкодують, що їх покалічили, і починають усвідомлювати жахливу трагедію, що вони ніколи не зможуть зачати власних дітей або виховувати своїх дітей за допомогою грудного вигодовування", - зазначається у наказі.

У наказі також передбачається виключення покриття, пов’язане з трансгендерами, для молодих людей із федеральних полісів медичного страхування, включаючи пільги міністерства оборони, федеральні медичні пільги для службовців і медичні пільги поштової служби.

Раніше

Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який визнає лише чоловічу та жіночу стать у федеральних документах. Наказ забороняє використання терміну "гендер" та позначки "X" у державних формах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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