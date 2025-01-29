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Трамп своим указом запретил операции по смене пола у детей

Трамп своим указом запретил операции по смене пола у детей

Киев  •  УНН

 • 3901 просмотра

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Президент США запретил медицинским учреждениям с федеральным финансированием предоставлять услуги по смене пола лицам до 19 лет. Указ запрещает гормональную терапию, хирургические вмешательства и исключает страховое покрытие таких процедур.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете операций по смене пола для лиц в возрасте до 19 лет. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН

Приказ четко определяет термин «ребенок» или «дети» как лицо или лица в возрасте до 19 лет.

«Приказ предусматривает ограничение оказания помощи или услуг по изменению пола медицинским учреждениям, которые получают федеральное финансирование. Запрет распространяется, в частности на блокаторы полового созревания, гормональную терапию и хирургические вмешательства», - говорится в сообщении.

Трамп также призвал секретаря Департамента здравоохранения и социальных служб принять все необходимые меры, чтобы прекратить химическое и хирургическое увечье детей.

В распоряжении Трампа указано, что Соединенные Штаты не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый переход ребенка от одного пола к другому.

Отныне в США будут строго выполняться законы, которые запрещают или ограничивают эти разрушительные, изменяющие жизнь процедуры.

«Бесчисленное количество детей вскоре жалеют, что их покалечили, и начинают осознавать ужасную трагедию, что они никогда не смогут зачать собственных детей или воспитывать своих детей с помощью грудного вскармливания», - отмечается в приказе.

В приказе также предусматривается исключение покрытия, связанного с трансгендерами, для молодых людей из федеральных полисов медицинского страхования, включая льготы министерства обороны, федеральные медицинские льготы для служащих и медицинские льготы почтовой службы.

Ранее

Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который признает только мужской и женский пол в федеральных документах. Указ запрещает использование термина «гендер» и пометки «X» в государственных формах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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