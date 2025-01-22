Трамп підписав указ про визнання лише двох статей у федеральних документах

Наказ новообранного президента США суперечить заявам американських трансгендерів, які стверджують, що вони намагаються використовувати простори, які відповідають їхній гендерній ідентичності.

Передає УНН із посиланням на CBS News.

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав указ про те, що політика федерального уряду полягає у визнанні лише "двох статей, чоловічої та жіночої", що позбавляє американців можливості ставити позначку "інший" або "Х" у федеральних формах. Також відповідний указ спричиняє радикальні зміни в тому, як федеральний уряд визнає ґендерну ідентичність.

Довідково

Дональд Трамп давно обіцяв змінити підхід федерального уряду до питання гендерної ідентифікації, а під час передвиборчої кампанії його репліки про недопущення трансгендерних спортсменів до участі в жіночих видах спорту викликали найгучнішу реакцію з боку прихильників його передвиборчої кампанії.

Відразу після вступу на посаду в понеділок увечері за центральноєвропейським часом Трамп заявив, що хоче видати указ, згідно з яким новий уряд США у Вашингтоні буде визнавати тільки дві статі, а саме чоловіків і жінок.

По всій країні ідеологи, які заперечують біологічну реальність сексу, все частіше використовують правові та інші засоби соціального примусу, щоб дозволити чоловікам самоідентифікуватися як жінки та отримати доступ до інтимних одностатевих просторів і заходів, призначених для жінок, - від притулків для жінок, які зазнали домашнього насильства, до жіночих душових на робочому місці.

Це неправильно – йдеться в указі пана Трампа.

Виконавчий розпорядження з гендерних питань заявив, що федеральний уряд не повинен використовувати такі терміни, як гендерна ідентичність, замість цього використовувати стать, визначену при народженні.

"Федеральні кошти не повинні використовуватися для просування гендерної ідеології. Кожне агентство має оцінити умови надання гранту та переваги грантоотримувачів і переконатися, що грантові кошти не пропагують гендерну ідеологію", - йдеться в указі.

Наказ суперечить заявам американців-трансгендерів, які кажуть, що намагаються використовувати простори, які відповідають їхній гендерній ідентичності, а не "отримати доступ до інтимних одностатевих просторів і заходів, призначених для жінок".

З юридичної точки зору

Томас Беррі, директор Центру конституційних досліджень Інституту Като, зазначив, що виконавчий наказ має широкий спектр, але деякі його аспекти можуть суперечити рішенню Верховного суду 2020 року.

У справі Босток проти округу Клейтон, штат Джорджія, Верховний суд 6-3 голосами постановив, що звільнення роботодавця через те, що він є геєм або трансгендером, є незаконним.

"Це такий широкомасштабний виконавчий наказ. Я думаю, що деякі з них він має повноваження, і деякі частини цього будуть більш суперечливими. Тож одна річ, яка мене відразу вражає, і мені цікаво, полягає в тому, наскільки він збирається намагатися протистояти Верховному Рішення суду щодо Бостока за останні п’ять років, де Верховний суд чітко постановив, що Закон про громадянські права 1964 року стосується як сексуальної орієнтації, так і гендерної ідентичності та дискримінації за ознакою Отже, це — закон, тлумачення якого залежить від Верховного Суду, і Верховний Суд прийняв обов’язкове рішення", — сказав Беррі про дії пана Трампа.

Нагадаємо

УНН передавав, що наказ, якій підписав Трамп, вимагає, щоб уряд використовував термін "стать", а не "гендер", а також зобов'язує, щоб ідентифікаційні документи, видані урядом, включно з паспортами та візами, ґрунтувалися на тому, що в документі зазначено "незмінну біологічну класифікацію особи, що належить до чоловічої або жіночої статі".

Трамп планує звільнити всіх трансгендерних людей з армії - The Times