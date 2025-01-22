Трамп подписал указ о признании только двух статей в федеральных документах

Приказ новоизбранного президента США противоречит заявлениям американских трансгендеров, которые утверждают, что они пытаются использовать пространства, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Передает УНН со ссылкой на CBS News.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о том, что политика федерального правительства заключается в признании только «двух полов, мужского и женского», что лишает американцев возможности ставить отметку «другой» или «Х» в федеральных формах. Также соответствующий указ вызывает радикальные изменения в том, как федеральное правительство признает гендерную идентичность.

Справочно

Дональд Трамп давно обещал изменить подход федерального правительства к вопросу гендерной идентификации, а во время предвыборной кампании его реплики о недопущении трансгендерных спортсменов к участию в женских видах спорта вызвали самую громкую реакцию со стороны сторонников его предвыборной кампании.

Сразу после вступления в должность в понедельник вечером по центральноевропейскому времени Трамп заявил, что хочет издать указ, согласно которому новое правительство США в Вашингтоне будет признавать только два пола, а именно мужчин и женщин.

По всей стране идеологи, отрицающие биологическую реальность секса, все чаще используют правовые и другие средства социального принуждения, чтобы позволить мужчинам самоидентифицироваться как женщины и получить доступ к интимным однополым пространствам и мероприятиям, предназначенным для женщин, - от приютов для женщин, подвергшихся домашнему насилию, до женских душевых на рабочем месте.

Это неправильно - говорится в указе господина Трампа.

Исполнительный распоряжение по гендерным вопросам заявил, что федеральное правительство не должно использовать такие термины, как гендерная идентичность, вместо этого использовать пол, определенный при рождении.

«Федеральные средства не должны использоваться для продвижения гендерной идеологии. Каждое агентство должно оценить условия предоставления гранта и преимущества грантополучателей и убедиться, что грантовые средства не пропагандируют гендерную идеологию», - говорится в указе.

Приказ противоречит заявлениям американцев-трансгендеров, которые говорят, что пытаются использовать пространства, которые соответствуют их гендерной идентичности, а не «получить доступ к интимным однополым пространствам и мероприятиям, предназначенным для женщин».

С юридической точки зрения

Томас Берри, директор Центра конституционных исследований Института Като, отметил, что исполнительный приказ имеет широкий спектр, но некоторые его аспекты могут противоречить решению Верховного суда 2020 года.

В деле Босток против округа Клейтон, штат Джорджия, Верховный суд 6-3 голосами постановил, что увольнение работодателя из-за того, что он является геем или трансгендером, является незаконным.

«Это такой широкомасштабный исполнительный приказ. Я думаю, что некоторые из них он имеет полномочия, и некоторые части этого будут более противоречивыми. Поэтому одна вещь, которая меня сразу поражает, и мне интересно, заключается в том, насколько он собирается пытаться противостоять Верховному Решению суда по Бостоку за последние пять лет, где Верховный суд четко постановил, что Закон о гражданских правах 1964 года касается как сексуальной ориентации, так и гендерной идентичности и дискриминации по признаку Итак, это - закон, толкование которого зависит от Верховного Суда, и Верховный Суд принял обязательное решение», - сказал Берри о действиях господина Трампа.

Напомним,

УНН передавал, что приказ, который подписал Трамп, требует, чтобы вряд использовал термин «пол», а не «гендер», а также обязывает, чтобы идентификационные документы, выданные правительством, включая паспорта и визы, основывались на том, что в документе указано «неизменную биологическую классификацию лица, принадлежащего к мужскому или женскому полу».

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