Трамп планирует уволить всех трансгендерных людей из армии - The Times

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных людей - военнослужащих армии США, со ссылкой на источники в обороне сообщает The Times, пишет УНН.

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Указ, как сообщается, "может быть издан в первый день его возвращения в Белый дом, 20 января". "Предполагается, что около 15 000 действующих военнослужащих являются трансгендерами. Они будут уволены по медицинским показаниям, что определит их непригодность к службе", - указывает издание.

"Это также приведет к запрету на службу трансгендеров в армии и произойдет в то время, когда почти все виды вооруженных сил США не справляются с выполнением целевых показателей по набору", - пишет издание.

78-летний Трамп, как отмечается, выступил против практики "пробуждения" в армии, заявив, что некоторые высокопоставленные офицеры часто больше заинтересованы в разнообразии, равенстве и инклюзивности, чем в планировании боевых действий.

"Ожидается, что запрет будет шире, чем аналогичный указ, изданный во время первого срока полномочий, когда Трамп запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы, но позволил тем, кто уже служит, сохранить свои должности. Президент Байден отменил указ, но на этот раз, по данным нескольких источников, даже те, кто прослужил десятилетия, будут отстранены от должностей", - пишет издание.

"Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей, - сказал источник, знакомый с планами Трампа. - Только Корпус морской пехоты выполняет свои показатели по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности".

По данным Пентагона, политика конфиденциальности затрудняет подсчет количества трансгендеров, но в 2021 году, когда был снят первый запрет Трампа, гендерная дисфория была диагностирована примерно у 2200 военнослужащих. В армии насчитывается около 1,3 миллиона действующих военнослужащих.

Считается, что есть тысячи других военнослужащих, которые идентифицируют себя трансгендерами.

Трамп выдвинул Пита Хегсета, 44 года, на должность своего министра обороны. Ведущий Fox News и бывший майор Национальной гвардии США публично выступил против "слабого" и "женоподобного" руководства в армии и утверждал в недавней книге, что "следующему главнокомандующему придется навести порядок".

Он также сказал, что медицинская помощь трансгендерному персоналу - это расточительство, которое Пентагон не может себе позволить, добавив, что сосредоточение внимания на проблемах, которые касаются лишь небольшого количества людей в армии, является примером "трансбезумия".

Трансгендеры, которые уже служат в армии, говорят, что новый запрет не только принесет им значительные личные трудности, но и станет катастрофой для вооруженных сил.

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