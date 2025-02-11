После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди
Киев • УНН
ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.
Федеральное бюро расследований обнаружило около 14 000 страниц секретных документов, связанных с убийством бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ президента США Дональда Трампа о рассекречивании всех доказательств этого дела.
Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
В конце января Трамп подписал указ, разрешающий публикацию оставшихся секретных записей о стрельбе 1963 года, что стало одним из его первых действий после возвращения в Белый дом. Рассекречивание документов привело к раскрытию почти 2400 новых файлов.
В пятницу Белый дом был уведомлен о том, что ФБР обнаружило около 14 000 страниц документов, поскольку агентство приступило к изучению секретных файлов в ответ на приказ.
Это колоссально. Это показывает, что ФБР относится к этому серьезно. ФБР наконец-то заявляет: Давайте отреагируем на приказ президента - вместо того, чтобы сохранять секретность
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Хотя эксперты утверждают, что это открытие может открыть новую эру прозрачности в отношении стрельбы, инсайдеры Трампа обеспокоены тем, что это развитие событий является тактикой затягивания времени.
Сенсационные документы были представлены администрации Трампа после того, как Управление директора национальной разведки презентовало свой план по раскрытию записей.
Слежка за Ли Харви Освальдом, досье на кубинского киллера и план президента по уничтожению ЦРУ - лишь некоторые из этих сенсационных разоблачений могут содержаться в секретных файлах об убийстве Джона Кеннеди.
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