После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований обнаружило около 14 000 страниц секретных документов, связанных с убийством бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ президента США Дональда Трампа о рассекречивании всех доказательств этого дела.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

В конце января Трамп подписал указ, разрешающий публикацию оставшихся секретных записей о стрельбе 1963 года, что стало одним из его первых действий после возвращения в Белый дом. Рассекречивание документов привело к раскрытию почти 2400 новых файлов.

В пятницу Белый дом был уведомлен о том, что ФБР обнаружило около 14 000 страниц документов, поскольку агентство приступило к изучению секретных файлов в ответ на приказ.

Это колоссально. Это показывает, что ФБР относится к этому серьезно. ФБР наконец-то заявляет: Давайте отреагируем на приказ президента - вместо того, чтобы сохранять секретность