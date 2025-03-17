Трамп обещает раскрыть 80 тысяч страниц засекреченных документов об убийстве Кеннеди
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что будут обнародованы 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Ранее ФБР раскрыло 14 000 страниц дела.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди, передает УНН.
"Трамп говорит, что они обнародуют около 80 000 страниц файлов, связанных с Джоном Кеннеди", - сообщает Clash Report.
Ранее
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности секретные документы. В частности те, что связаны с убийствами 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга младшего.
В феврале ФБР раскрыло около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.