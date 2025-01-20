Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга
Київ • УНН
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він повідомив під час виступу на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні.
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи. Зокрема ті, що пов'язані з вбивствами 35-го президента Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга молодшого. Про це інформує УНН, посилаючись на трансляцію виступу Дональда Трампа на мітингу перед своєю інавгурацією.
Деталі
Звертаючись до своїх прихильників у Вашингтоні (округ Колумбія) на Capital One Arena майбутній президент США заявив про плани розсекретити інформацію про гучні вбивства у країні у 60-ті роки.
Окрім документації щодо загибелі Кеннеді 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас), планується також розсекречення файлів про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року у Мемфісі (штат Теннессі).
Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга
Майбутній глава Білого дому додав, що "усі ці документи будуть опубліковані".
Нагадаємо
Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".