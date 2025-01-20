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Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Київ • УНН

 • 26102 перегляди

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він повідомив під час виступу на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні.

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи. Зокрема ті, що пов'язані з вбивствами 35-го президента Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга молодшого. Про це інформує УНН, посилаючись на трансляцію виступу Дональда Трампа на мітингу перед своєю інавгурацією.

Деталі

Звертаючись до своїх прихильників у Вашингтоні (округ Колумбія) на Capital One Arena майбутній президент США заявив про плани розсекретити інформацію про гучні вбивства у країні у 60-ті роки.

Окрім документації щодо загибелі Кеннеді 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас), планується також розсекречення файлів про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року у Мемфісі (штат Теннессі).

Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга

- сказав Дональд Трамп.

Майбутній глава Білого дому додав, що "усі ці документи будуть опубліковані".

Нагадаємо

Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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