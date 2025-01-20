Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга
Киев • УНН
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о планах раскрыть тайные документы по убийствам Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Capital One Arena в Вашингтоне.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности секретные документы. В частности те, что связаны с убийствами 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга младшего. Об этом информирует УНН, ссылаясь на трансляцию выступления Дональда Трампа на митинге перед своей инаугурацией.
Детали
Обращаясь к своим сторонникам в Вашингтоне (округ Колумбия) на Capital One Arena будущий президент США заявил о планах рассекретить информацию о громких убийствах в стране в 60-е годы.
Кроме документации о гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), планируется также рассекречивание файлов об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси).
Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга
Будущий глава Белого дома добавил, что "все эти документы будут опубликованы".
Напомним
Будущий президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Политик заявил об этом на митинге в Вашингтоне 19 января, заверив, что его команда "близка к этому".