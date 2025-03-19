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США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Київ • УНН

 • 49014 перегляди

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Раніше Трамп видав указ про оприлюднення цих матеріалів.

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивство Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну намагався повністю оприлюднити всі урядові документи, пов’язані зі смертю Кеннеді в 1963 році та подальшими розслідуваннями.

У вівторок увечері пан Трамп опублікував додаткові сторінки, заявивши, що файли - на відміну від багатьох минулих років - не відредаговані, і припустивши, що вони нарешті дадуть відповідь на кожне запитання про вбивство. Історики скептично ставляться до того, що буде відкрито багато нового

- йдеться у статті.

Автори нагадують, що ще у січні Трамп видав указ, яким наказав органам національної безпеки розробити плани оприлюднення всіх державних документів, що стосуються вбивств Джона Ф. Кеннеді, Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Роберта Ф. Кеннеді.

Через понад 50 років після цих вбивств сім’ї жертв і американський народ заслуговують на правду

- зазначається в інформаційному бюлетені Білого дому.

Видання також вказує, що у 1992 році Конгрес прийняв закон, який наказує Національному управлінню архівів і документів зібрати в одному місці всі відомі урядові документи США, що стосуються вбивства Кеннеді.

Агентство зібрало колекцію записів про вбивства президента Джона Ф. Кеннеді, яка поєднує федеральні записи з матеріалами державних і місцевих правоохоронних органів, які були отримані під час розслідування федерального уряду.

Сьогодні колекція, що зберігається в архіві в Коледж-Парку, штат Меріленд, містить понад шість мільйонів сторінок документів, тому 80 000 сторінок навряд чи є великим скарбом

- стверджують автори.

Вони підкреслюють, що мало хто з істориків очікує, що файли міститимуть серйозні сюрпризи і, найімовірніше, включатимуть багато дублікатів матеріалів, які вже доступні в інших місцях. Ця публікація, як і попередні, також може включати документи, які мають мало спільного з вбивствами, але проливають світло на різні законні та незаконні дії спецслужб.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді.

У лютому ФБР розкрило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.

Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга20.01.25, 04:55 • 26236 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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