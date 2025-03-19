США рассекретили 80 тысяч страниц документов об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока пытался полностью обнародовать все правительственные документы, связанные со смертью Кеннеди в 1963 году и последующими расследованиями.

Во вторник вечером господин Трамп опубликовал дополнительные страницы, заявив, что файлы - в отличие от многих прошлых лет - не отредактированы, и предположив, что они наконец-то дадут ответ на каждый вопрос об убийстве. Историки скептически относятся к тому, что будет открыто много нового - говорится в статье.

Авторы напоминают, что еще в январе Трамп издал указ, которым приказал органам национальной безопасности разработать планы обнародования всех государственных документов, касающихся убийств Джона Ф. Кеннеди, Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Ф. Кеннеди.

Спустя более 50 лет после этих убийств семьи жертв и американский народ заслуживают правды - отмечается в информационном бюллетене Белого дома.

Издание также указывает, что в 1992 году Конгресс принял закон, который предписывает Национальному управлению архивов и документов собрать в одном месте все известные правительственные документы США, касающиеся убийства Кеннеди.

Агентство собрало коллекцию записей об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди, которая объединяет федеральные записи с материалами государственных и местных правоохранительных органов, которые были получены во время расследования федерального правительства.

Сегодня коллекция, хранящаяся в архиве в Колледж-Парке, штат Мэриленд, содержит более шести миллионов страниц документов, поэтому 80 000 страниц вряд ли являются большим сокровищем - утверждают авторы.

Они подчеркивают, что немногие историки ожидают, что файлы будут содержать серьезные сюрпризы и, скорее всего, будут включать много дубликатов материалов, которые уже доступны в других местах. Эта публикация, как и предыдущие, также может включать документы, которые имеют мало общего с убийствами, но проливают свет на различные законные и незаконные действия спецслужб.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

В феврале ФБР раскрыло около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.

Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга