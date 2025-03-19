США рассекретили 80 тысяч страниц документов об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16268 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29910 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65354 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214564 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123069 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392241 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311101 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213830 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244276 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255147 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23223 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132369 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14544 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132455 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214564 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392241 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254525 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311101 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3328 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14606 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45943 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72177 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57262 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

США рассекретили 80 тысяч страниц документов об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Киев • УНН

 • 49010 просмотра

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Ранее Трамп издал указ об обнародовании этих материалов.

США рассекретили 80 тысяч страниц документов об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока пытался полностью обнародовать все правительственные документы, связанные со смертью Кеннеди в 1963 году и последующими расследованиями.

Во вторник вечером господин Трамп опубликовал дополнительные страницы, заявив, что файлы - в отличие от многих прошлых лет - не отредактированы, и предположив, что они наконец-то дадут ответ на каждый вопрос об убийстве. Историки скептически относятся к тому, что будет открыто много нового

- говорится в статье.

Авторы напоминают, что еще в январе Трамп издал указ, которым приказал органам национальной безопасности разработать планы обнародования всех государственных документов, касающихся убийств Джона Ф. Кеннеди, Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Ф. Кеннеди.

Спустя более 50 лет после этих убийств семьи жертв и американский народ заслуживают правды

- отмечается в информационном бюллетене Белого дома.

Издание также указывает, что в 1992 году Конгресс принял закон, который предписывает Национальному управлению архивов и документов собрать в одном месте все известные правительственные документы США, касающиеся убийства Кеннеди.

Агентство собрало коллекцию записей об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди, которая объединяет федеральные записи с материалами государственных и местных правоохранительных органов, которые были получены во время расследования федерального правительства.

Сегодня коллекция, хранящаяся в архиве в Колледж-Парке, штат Мэриленд, содержит более шести миллионов страниц документов, поэтому 80 000 страниц вряд ли являются большим сокровищем

- утверждают авторы.

Они подчеркивают, что немногие историки ожидают, что файлы будут содержать серьезные сюрпризы и, скорее всего, будут включать много дубликатов материалов, которые уже доступны в других местах. Эта публикация, как и предыдущие, также может включать документы, которые имеют мало общего с убийствами, но проливают свет на различные законные и незаконные действия спецслужб.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

В феврале ФБР раскрыло около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.

Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга20.01.25, 04:55 • 26236 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди
Джон Ф. Кеннеди
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91