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"Должен быть уничтожен": США обнародовали записки убийцы президента Кеннеди

Киев • УНН

 • 858 просмотра

США обнародовали около 10 тысяч страниц записей об убийстве Роберта Ф. Кеннеди по запросу Дональда Трампа. Среди файлов - заметки убийцы Сирхана Сирхана, где он писал, что кандидат "должен быть уничтожен".

"Должен быть уничтожен": США обнародовали записки убийцы президента Кеннеди

Соединенные Штаты Америки обнародовали около 10 000 страниц записей, связанных с убийством Роберта Ф. Кеннеди (РФК). Среди файлов - записки убийцы, который сказал, что кандидат в президенты "должен быть уничтожен". Разглашение было сделано по запросу президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что раскрытие национальных секретов было заказано Дональдом Трампом после того, как он начал свое второе президентство в 2025 году.

Как пишет The Guardian, Роберт Кеннеди был смертельно ранен 5 июня 1968 года в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе. Его убийца, Сирхан Сирхан, был признан виновным в убийстве первой степени и отбывает пожизненное заключение.

По данным издания, в рассекреченных файлах содержались фотографии рукописных заметок Сирхана.

С РФК необходимо покончить так же, как с его братом

- говорится в записи на внешней стороне пустого конверта с обратным адресом от окружного директора Налоговой службы Лос-Анджелеса.

Сирхан также заполнил страницу блокнота колледжа города Пасадена вариациями "РФК должен умереть" и "РФК должен быть убит". В записке от 18 мая 1968 года он написал: "Моя решимость устранить РФК становится все более непоколебимой одержимостью".

В другом из недавно опубликованных документов убийца заявил, что он выступал за "свержение действующего президента". Демократ Линдон Джонсон находился в Белом доме во время смерти РФК

- пишет издание.

"У меня пока нет точных планов, но скоро я их составлю", - написал Сирхан, пообещав поддержку коммунистической россии и Китаю.

Недавно опубликованные файлы также включали заметки из интервью с людьми, знавшими Сирхана в разных контекстах, такими как одноклассники, соседи и коллеги. В то время как некоторые описывали его как "дружелюбного, доброго и щедрого человека", другие характеризовали как задумчивого и "уязвимого" молодого человека, который был твердо уверен в своих политических убеждениях и недолго верил в мистицизм.

Согласно документам, Сирхан сказал своему мусорщику, что планирует убить Кеннеди вскоре после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего 4 апреля 1968 года.

Документы ФБР описывают интервью с группой туристов, которые слышали слухи о том, что Кеннеди застрелили за несколько недель до его смерти. Несколько человек, посетивших Израиль в мае 1968 года, сказали, что гид сказал им, что Кеннеди был застрелен. Один человек сказал, что слышал, что покушение на жизнь Кеннеди было совершено в Милуоки. Другой слышал, что его застрелили в Небраске.

Национальное управление архивов и записей опубликовало 229 файлов, содержащих страницы, на своем общедоступном веб-сайте. Многие файлы, связанные с убийством, были ранее опубликованы, но другие были оцифрованы и десятилетиями лежали в хранилищах федерального правительства.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Ранее ФБР раскрыло 14 000 страниц дела.

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. 

Обнародование документов по убийству Кеннеди – четыре основных вывода20.03.25, 16:29 • 317359 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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