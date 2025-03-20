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Обнародование документов по убийству Кеннеди – четыре основных вывода

Киев • УНН

 • 317292 просмотра

В США изучают рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди. Они показывают, как ЦРУ следило за Ли Харви Освальдом до убийства, но полностью не раскрывают тайну.

Обнародование документов по убийству Кеннеди – четыре основных вывода

В Соединенных Штатах энтузиасты изучают тысячи недавно обнародованных по приказу президента Дональда Трампа документов, касающихся расследования убийства президента Джона Кеннеди. Однако насколько эти материалы прольют свет на одно из самых загадочных убийств 20 века пока сказать трудно, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Как и прогнозировали эксперты, этот последний релиз нового главы Белого дома не отвечает на все вопросы относительно одного из самых переломных событий в истории США – убийства тогдашнего президента страны Джона Кеннеди в Далласе, штат Техас, в 1963 году.

Но последний пакет содержит документы, которые сейчас почти или полностью не отредактированы. Кроме того, они показывают, сколько Центральное разведывательное управление наблюдало за убийцей Джона Кеннеди перед стрельбой.

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Официальное расследование правительства США в 1960-х годах пришло к выводу, что Ли Гарви Освальд, дрифтер и бывший морской пехотинец США, который в свое время бежал в тогдашний Советский Союз, действовал сам, когда стрелял в кортеж Кеннеди из соседнего здания.

Однако этот случай все еще вызывает вопросы и порождает невероятные, почти фантастические теории заговора. Обнародование новых материалов вряд ли изменит эту ситуацию.

ЦРУ и Ли Харви Освальд – многолетнее противостояние

Эти документы дополнительно проливают свет на жесткую слежку ЦРУ за Освальдом, сказал Джефферсон Морли, бывший репортер Washington Post и редактор блога JFK Facts.

Он был предметом глубокого интереса ЦРУ задолго до убийства, и масштабы этого стали очевидными только в последние несколько лет 

- пояснил Морли.

Многие новые документы были опубликованы ранее, но теперь доступны более полные версии. Несмотря на то, что специалисты все еще изучают их, никаких сногсшибательных историй не появилось.

Тем не менее, эксперты оценили обнародование новых документов как шаг к прозрачности. В прошлом сотни тысяч документов были доступны, но были частично отредактированы. Другие были сдержаны, причем чиновники ссылались на беспокойство национальной безопасностью.

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Филип Шенон, который в 2013 году написал книгу об убийстве, рассказал Associated Press, что ранее опубликованные документы описывали поездку Освальда в Мехико в сентябре 1963 года, за несколько месяцев до убийства. По его словам, в то время за ним следило ЦРУ.

В ранее обнародованной записке за апрель 1975 года ЦРУ преуменьшило то, что ему было известно о поездке Освальда в Мехико. Также ЦРУ зафиксировало три телефонных разговора между Освальдом и охранником советского посольства, но Освальд признался только в одном.

Выявленные методы разведки

Ряд документов проливает свет на отношения Кеннеди с ЦРУ перед его смертью и на методы сбора разведывательной информации в условиях Холодной войны.

Недавно неотредактированная записка раскрывает более полную версию записки, написанной помощником Кеннеди Артуром Шлезингером.

Жестко критикуя ЦРУ и его роль в формировании внешней политики, записка показывает огромное присутствие агентства в посольствах США, даже в странах-союзниках, таких как Франция.

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Шлезингер предупреждает Кеннеди о влиянии агентства на американскую внешнюю политику. Хотя в меморандуме нет прямого отношения к убийству, он подробно описывает сложные отношения между президентом и спецслужбами.

Профессор университета Вилланова Дэвид Барретт объяснил, что ЦРУ традиционно выступает против обнародования оперативной или бюджетной информации.

Очень хорошо, что правительство обнародовало эти документы, даже если они все еще могут быть отредактированы 

- сказал он.

В одном документе подробно описано использование флюороскопического сканирования – использование рентгеновских лучей для показа изображений внутренней части объекта.

Возвращение старых теорий

Некоторые известные онлайн-записи утверждали, что недавние документы раскрывают новые подробности о давних предполагаемых заговорах против Кеннеди.

Среди них несколько вирусных постов о Гэри Андерхилле – агенте военной разведки Второй мировой войны.

Сообщается, что Андерхилл утверждал, что за убийством стояла группа агентов ЦРУ. Эта теория была распространена в 1967 году. Смерть Андерхилла в 1964 году была признана самоубийством, но на этот счет есть сомнения.

Его история давно обсуждается в Интернете, а меморандум ЦРУ, в котором он упоминается, был впервые опубликован в 2017 году. И что важно, эта теория базируется на рассказе из других рук, опубликованном после смерти мистера Андерхилла, и не содержит никаких весомых доказательств.

Полностью ли файлы отредактированы

Закон 1992 года требовал обнародования всех документов, связанных с убийством, в течение 25 лет, но он также предусматривал исключения по вопросам национальной безопасности.

Стремление к большей прозрачности со временем привело к обнародованию большего количества документов. Президент Трамп во время своего первого срока, и президент Байден недавно в 2023 году опубликовали пакеты документов.

Перед новым обнародованием президент Трамп сказал, что попросил свой персонал "ничего не редактировать" из них.

Кажется, это не совсем так – новые документы все еще имеют некоторые редактирования. Тем не менее эксперты по большей части согласились с тем, что последний релиз стал шагом вперед к прозрачности.

Стоит отметить, что несмотря на то, что впереди может быть больше обнародований, а также обещанных выпусков об убийствах Роберта Ф. Кеннеди-старшего и Мартина Лютера Кинга-младшего, вопросы об убийстве президента Джона Кеннеди скорее всего не потеряют своей актуальности.

Дополнение

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

ФБР обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве президента Кеннеди, в общей сложности 14 тысяч страниц материалов. Документы ранее не передавались комиссии по рассекречиванию и не попали в Национальный архив.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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