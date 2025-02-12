ФБР виявило 2400 нових фактів про вбивство колишнього президента США Кеннеді
Київ • УНН
ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.
Федеральне бюро розслідувань США виявило приблизно 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство колишнього президента США Кеннеді. Про це пише портал Axios з посиланням на джерела, пише УНН.
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Інсайдери повідомили, що папери раніше не були надані комісії, яка займалася переглядом та розсекреченням. Загалом, за даними джерел, ФБР виявило 14 тис. сторінок засекречених матеріалів. Їх зміст не наводиться.
Офіс директора національної розвідки представив свій план розкриття записів про вбивство за наказом Трампа. Відкриття цих документів через 61 рік після вбивства Кеннеді в Далласі сталося після десятиліть небажання уряду оприлюднити всі документи, що породило гору теорій змови,
Це величезна подія. Це свідчить про те, що ФБР сприймає це серйозно. ФБР нарешті каже: "Давайте відреагуємо на наказ президента, замість того, щоб зберігати таємницю,
Довідково
Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.
Відповідно до Закону про записи Джона Кеннеді 1992 року, записи про вбивства мали бути передані до Комісії з перегляду записів про вбивства Джона Кеннеді, а потім до Національного архіву. В архіві зберігається колекція документів, які мали бути повністю оприлюднені у 2017 році. Представники адміністрації встановили, що ці нещодавно виявлені записи не були передані або перевірені комісією або Національним архівом.
Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді 11.02.25, 11:24 • 30552 перегляди