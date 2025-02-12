ФБР виявило 2400 нових фактів про вбивство колишнього президента США Кеннеді

Федеральне бюро розслідувань США виявило приблизно 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство колишнього президента США Кеннеді. Про це пише портал Axios з посиланням на джерела, пише УНН.

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Інсайдери повідомили, що папери раніше не були надані комісії, яка займалася переглядом та розсекреченням. Загалом, за даними джерел, ФБР виявило 14 тис. сторінок засекречених матеріалів. Їх зміст не наводиться.

Офіс директора національної розвідки представив свій план розкриття записів про вбивство за наказом Трампа. Відкриття цих документів через 61 рік після вбивства Кеннеді в Далласі сталося після десятиліть небажання уряду оприлюднити всі документи, що породило гору теорій змови,

Це величезна подія. Це свідчить про те, що ФБР сприймає це серйозно. ФБР нарешті каже: "Давайте відреагуємо на наказ президента, замість того, щоб зберігати таємницю,