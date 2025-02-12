ФБР выявило 2400 новых фактов об убийстве бывшего президента США Кеннеди

Федеральное бюро расследований США обнаружило примерно 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве бывшего президента США Кеннеди. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Инсайдеры сообщили, что бумаги ранее не были предоставлены комиссии, которая занималась пересмотром и рассекречиванием. В целом, по данным источников, ФБР обнаружило 14 тыс. страниц засекреченных материалов. Их содержание не приводится.

Офис директора национальной разведки представил свой план раскрытия записей об убийстве по приказу Трампа. Открытие этих документов через 61 год после убийства Кеннеди в Далласе произошло после десятилетий нежелания правительства обнародовать все документы, что породило гору теорий заговора, - говорится в статье.

Это огромное событие. Это свидетельствует о том, что ФБР воспринимает это серьезно. ФБР наконец-то говорит: «Давайте отреагируем на приказ президента, вместо того, чтобы хранить тайну, сказал Джефферсон Морли, эксперт по убийству Кеннеди, и вице-президент Фонда Мэри Феррелл, крупнейшего в стране источника онлайн-записей об убийстве президента Кеннеди.

Справочно

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено в пятницу, 22 ноября 1963 года, в Далласе (штат Техас), в 12:30 по местному времени. Кеннеди смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он вместе с женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Согласно Закону о записях Джона Кеннеди 1992 года, записи об убийствах должны были быть переданы в Комиссию по пересмотру записей об убийствах Джона Кеннеди, а затем в Национальный архив. В архиве хранится коллекция документов, которые должны были быть полностью обнародованы в 2017 году. Представители администрации установили, что эти недавно обнаруженные записи не были переданы или проверены комиссией или Национальным архивом.

После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди