Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп приказал опубликовать засекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. План рассекречивания должен быть представлен в течение 15 дней.
Президент США Дональд Трамп приказал опубликовать документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.
Детали
Отмечается, что 23 января, Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому, будут рассекречены документы, связанные с убийствами президента США Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.
Трамп пообещал опубликовать документы во время своего первого срока на посту, но в конечном итоге поступил просьбу разведывательного сообщества сохранить большую часть секретных материалов Трампа в тайне. Однако, Президент повторил свое обещание во время последней президентской кампании
По информации Bloomberg, должностные лица по национальной безопасности должны представить план рассекречивания через 15 дней.
В национальных интересах наконец-то без промедления опубликовать все записи, связанные с этими убийствами
"Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды", - говорится в указе.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о планах раскрыть тайные документы об убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом он сообщил 20 января во время выступления на митинге в Capital One Arena в Вашингтоне.