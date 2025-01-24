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Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Київ • УНН

 • 31157 перегляди

Президент США Дональд Трамп наказав опублікувати засекречені документи про вбивства Джона і Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. План розсекречування має бути представлений протягом 15 днів.

Президент США Дональд Трамп наказав опублікувати документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що 23 січня, Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким, буде розсекречено документи, пов'язані з убивствами президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Трамп пообіцяв опублікувати документи під час свого першого терміну на посту, але в остаточному підсумку вчинив просьбу розвідувального співтовариства зберегти більшу частину секретних матеріалів Трампа в таємниці. Однак, Президент повторив своє обіцяння під час останньої президентської кампанії

- пише видання.

За інформацією Bloomberg, посадові особи з національної безпеки повинні представити план розсекречування через 15 днів.

У національних інтересах нарешті-то без промедлення опублікувати всі записи, пов'язані з цими вбивствами

- зазначено в документі.

"Іх сім'ї і американський народ заслуговують прозорості і правди", — йдеться в указі.

Нагадаємо

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він повідомив 20 січня під час виступу на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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