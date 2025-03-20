Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

У Сполучених Штатах ентузіасти вивчають тисячі нещодавно оприлюднених за наказом президента Дональда Трампа документів, які стосуються розслідування вбивства президента Джона Кеннеді. Проте наскільки ці матеріали проллють світло на одне з найзагадковіших убивств 20 століття наразі сказати важко, пише УНН з посиланням на ВВС.

Як і прогнозували експерти, цей останній реліз нового очільника Білого дому не відповідає на всі запитання щодо однієї з найбільш переломних подій в історії США – убивства тодішнього президента країни Джона Кеннеді в Далласі, штат Техас, у 1963 році.

Але останній пакет містить документи, які зараз майже або повністю не відредаговані. Крім того, вони показують, скільки Центральне розвідувальне управління спостерігало за вбивцею Джона Кеннеді перед стріляниною.

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Офіційне розслідування уряду США в 1960-х роках прийшло до висновку, що Лі Гарві Освальд, дрифтер і колишній морський піхотинець США, який свого часу втік до тодішнього Радянського Союзу, діяв сам, коли стріляв у кортеж Кеннеді з сусідньої будівлі.

Однак цей випадок все ще викликає запитання та породжує неймовірні, майже фантастичні теорії змови. Оприлюднення нових матеріалів навряд змінить цю ситуацію.

ЦРУ і Лі Харві Освальд – багаторічне протистояння

Ці документи додатково проливають світло на жорстке стеження ЦРУ за Освальдом, сказав Джефферсон Морлі, колишній репортер Washington Post і редактор блогу JFK Facts.

Він був предметом глибокого інтересу ЦРУ задовго до вбивства, і масштаби цього стали очевидними лише в останні кілька років - пояснив Морлі.

Багато нових документів були опубліковані раніше, але тепер доступні більш повні версії. Незважаючи на те, що спеціалісти все ще вивчають їх, жодних карколомних історій не з’явилося.

Тим не менш, експерти оцінили оприлюднення нових документів як крок до прозорості. У минулому сотні тисяч документів були доступні, але були частково відредаговані. Інші були стримані, причому чиновники посилалися на занепокоєння національною безпекою.

Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Філіп Шенон, який у 2013 році написав книгу про вбивство, розповів Associated Press, що раніше опубліковані документи описували поїздку Освальда до Мехіко у вересні 1963 року, за кілька місяців до вбивства. За його словами, у той час за ним стежило ЦРУ.

У раніше оприлюдненій записці за квітень 1975 року ЦРУ применшило те, що йому було відомо про поїздку Освальда до Мехіко. Також ЦРУ зафіксувало три телефонні розмови між Освальдом і охоронцем радянського посольства, але Освальд зізнався лише в одній.

Виявлені методи розвідки

Низка документів проливає світло на стосунки Кеннеді з ЦРУ перед його смертю та на методи збору розвідувальної інформації в умовах Холодної війни.

Нещодавно невідредагована записка розкриває більш повну версію записки, написаної помічником Кеннеді Артуром Шлезінгером.

Жорстко критикуючи ЦРУ та його роль у формуванні зовнішньої політики, записка показує величезну присутність агентства в посольствах США, навіть у країнах-союзниках, таких як Франція.

Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Шлезінгер попереджає Кеннеді про вплив агентства на американську зовнішню політику. Хоча в меморандумі немає прямого відношення до вбивства, він детально описує складні відносини між президентом і спецслужбами.

Професор університету Вілланова Девід Барретт пояснив, що ЦРУ традиційно виступає проти оприлюднення оперативної чи бюджетної інформації.

Дуже добре, що уряд оприлюднив ці документи, навіть якщо вони все ще можуть бути відредаговані - сказав він.

В одному документі детально описано використання флюороскопічного сканування – використання рентгенівських променів для показу зображень внутрішньої частини об’єкта.

Повернення старих теорій

Деякі відомі онлайн-записи стверджували, що нещодавні документи розкривають нові подробиці про давні передбачувані змови проти Кеннеді.

Серед них кілька вірусних постів про Гері Андерхілла – агента військової розвідки Другої світової війни.

Повідомляється, що Андерхілл стверджував, що за вбивством стояла група агентів ЦРУ. Ця теорія була поширена у 1967 році. Смерть Андерхілла в 1964 році була визнана самогубством, але щодо цього є сумніви.

Його історія давно обговорюється в Інтернеті, а меморандум ЦРУ, в якому він згадується, був вперше опублікований у 2017 році. І що важливо, ця теорія базується на розповіді з інших рук, опублікованій після смерті містера Андерхілла, і не містить жодних вагомих доказів.

Чи повністю файли відредаговані

Закон 1992 року вимагав оприлюднення всіх документів, пов’язаних із вбивством, протягом 25 років, але він також передбачав винятки з питань національної безпеки.

Прагнення до більшої прозорості з часом призвело до оприлюднення більшої кількості документів. Президент Трамп під час свого першого терміну, і президент Байден нещодавно у 2023 році опублікували пакети документів.

Перед новим оприлюдненням президент Трамп сказав, що попросив свій персонал "нічого не редагувати" з них.

Здається, це не зовсім так – нові документи все ще мають деякі редагування. Проте експерти здебільшого погодилися з тим, що останній реліз став кроком уперед до прозорості.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що попереду може бути більше оприлюднень, а також обіцяних випусків про вбивства Роберта Ф. Кеннеді-старшого та Мартіна Лютера Кінга-молодшого, питання щодо вбивства президента Джона Кеннеді скоріш за все не втратять своєї актуальності.

Доповнення

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді.

ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.