Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31314 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 49331 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53533 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58886 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70836 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58169 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56978 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122055 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82310 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228229 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23482 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14036 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20300 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19076 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20363 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90500 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122063 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228235 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404899 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11654 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19240 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20457 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23639 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75672 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Київ • УНН

 • 14715 перегляди

Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.

Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Щорічно 15 березня в усьому світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, а екологи, зоозахисники в багатьох країнах приєднуються до заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дитинчат тюленів (бельків), передає УНН.

За ініціативи ООН 15 березня з 1983 року відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів.

15 березня 1962 року президент США Джон Ф. Кеннеді під час виступу в Конгресі сформулював чотири ключових права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим.

Згодом до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля.

Для світової та європейської спільноти захист прав споживачів є важливим показником рівня демократичності держави.

В Україні попри збройну агресію рф проти суверенітету і територіальної цілісності України фахівці Держпродспоживслужба щодня здійснювали постійний контроль за регульованими цінами, що є вкрай важливим у цей час.

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону "Про захист прав споживачів". Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які виробляють, продають товари чи харчові продукти, виконують роботи чи надають послуги, встановлює права споживачів, а також визначає механізми їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Він почне діяти після завершення воєнного стану.

Перший малюк цього сезону: українські полярники показали тюленя, яке народилося біля "Вернадського"19.09.24, 03:15 • 151523 перегляди

Також 15 березня, у багатьох країнах світу екологи, зоозахисники, любителі дикої природи приєднуються до заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дитинчат тюленів (бельків).

Близько двох тижнів після народження, поки мама годує його молоком, хутро белька залишається білосніжним. Саме через це хутро щорічно гинули і продовжують десятками тисяч гинути новонароджені дитинчата тюленів.

Завдяки протестам екологів північні країни або повністю заборонили полювання на тюленів, або жорстко обмежили. Офіційно полювати на дитинчат тюленів можна лише в росії. В інших країнах нещадно борються з браконьєрами.

У багатьох країнах світу повністю заборонена торгівля хутром бельків.

Сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня промов або Всесвітній день ораторського мистецтва. Всесвітній день промови було започатковано на Афінському форумі демократії в 2015 році.

Всесвітній день ораторського мистецтва – це день, присвячений вшануванню промов та ораторського мистецтва шляхом проведення публічних виступів по всьому світу. Понад 100 країн світу проводять заходи до Всесвітнього дня ораторського мистецтва.

Тренди весни 2025: люкс-спорт, льон, шифон та об'ємні аксесуари14.03.25, 18:00 • 118288 переглядiв

Сьогодні можна долучитися до Дня правдивих зізнань. Це ініціатива, яка має на меті змінити погляд людей на сповідь та зізнання. Він нагадує про важливість правдивості, самосвідомості, що допоможе досягнути внутрішнього спокою та гармонії у стосунках. Також важливо не брехати в першу чергу самому у собі.

Окрім того, 15 березня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня поліцейської жорстокості.

За однією з версій, подія була започаткована у 2000 році після того, як Швейцарії поліцейські побили двох дітей.

Поліцейська жорстокість є серйозною проблемою у багатьох країнах світу. Вона може проявлятися в різних формах, включаючи надмірне застосування сили, необґрунтовані арешти та затримання, словесне насильство та психологічний тиск. Поліцейська жорстокість є порушенням прав людини і часто призводить до серйозних травм або навіть смерті.

ДТП за участі правоохоронців: поліцейського, який керував автівкою, відсторонено від виконання службових обов’язків27.02.25, 20:26 • 31894 перегляди

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Агапія та семи мучеників Кесарійських.

Усі вони жили у Кесарії Палестинській в ІІІ століття під час посилення гонінь на християн імператором Діоклетіаном.

Під час чергового знущання з християн з натовпу вийшли шестеро юнаків і заявили, що вони вірують у Господа. Місцевий правитель переконував їх відмовитися від своїх слів, однак юнаки були непохитні.

Хлопців кинули до в’язниці, де вже сиділи святий Агапій зі своїм учнем. Декілька разів їм усім пропонували зректися віри у Господа та поклонитися язичницьким ідолам. Усі відмовилися.

Агапія, його учня та юнаків жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Михайло, Денис.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Джон Ф. Кеннеді
Верховна Рада
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19