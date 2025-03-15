Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Щорічно 15 березня в усьому світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, а екологи, зоозахисники в багатьох країнах приєднуються до заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дитинчат тюленів (бельків), передає УНН.

За ініціативи ООН 15 березня з 1983 року відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів.

15 березня 1962 року президент США Джон Ф. Кеннеді під час виступу в Конгресі сформулював чотири ключових права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим.

Згодом до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля.

Для світової та європейської спільноти захист прав споживачів є важливим показником рівня демократичності держави.

В Україні попри збройну агресію рф проти суверенітету і територіальної цілісності України фахівці Держпродспоживслужба щодня здійснювали постійний контроль за регульованими цінами, що є вкрай важливим у цей час.

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону "Про захист прав споживачів". Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які виробляють, продають товари чи харчові продукти, виконують роботи чи надають послуги, встановлює права споживачів, а також визначає механізми їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Він почне діяти після завершення воєнного стану.

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Також 15 березня, у багатьох країнах світу екологи, зоозахисники, любителі дикої природи приєднуються до заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дитинчат тюленів (бельків).

Близько двох тижнів після народження, поки мама годує його молоком, хутро белька залишається білосніжним. Саме через це хутро щорічно гинули і продовжують десятками тисяч гинути новонароджені дитинчата тюленів.

Завдяки протестам екологів північні країни або повністю заборонили полювання на тюленів, або жорстко обмежили. Офіційно полювати на дитинчат тюленів можна лише в росії. В інших країнах нещадно борються з браконьєрами.

У багатьох країнах світу повністю заборонена торгівля хутром бельків.

Сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня промов або Всесвітній день ораторського мистецтва. Всесвітній день промови було започатковано на Афінському форумі демократії в 2015 році.

Всесвітній день ораторського мистецтва – це день, присвячений вшануванню промов та ораторського мистецтва шляхом проведення публічних виступів по всьому світу. Понад 100 країн світу проводять заходи до Всесвітнього дня ораторського мистецтва.

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Сьогодні можна долучитися до Дня правдивих зізнань. Це ініціатива, яка має на меті змінити погляд людей на сповідь та зізнання. Він нагадує про важливість правдивості, самосвідомості, що допоможе досягнути внутрішнього спокою та гармонії у стосунках. Також важливо не брехати в першу чергу самому у собі.

Окрім того, 15 березня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня поліцейської жорстокості.

За однією з версій, подія була започаткована у 2000 році після того, як Швейцарії поліцейські побили двох дітей.

Поліцейська жорстокість є серйозною проблемою у багатьох країнах світу. Вона може проявлятися в різних формах, включаючи надмірне застосування сили, необґрунтовані арешти та затримання, словесне насильство та психологічний тиск. Поліцейська жорстокість є порушенням прав людини і часто призводить до серйозних травм або навіть смерті.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Агапія та семи мучеників Кесарійських.

Усі вони жили у Кесарії Палестинській в ІІІ століття під час посилення гонінь на християн імператором Діоклетіаном.

Під час чергового знущання з християн з натовпу вийшли шестеро юнаків і заявили, що вони вірують у Господа. Місцевий правитель переконував їх відмовитися від своїх слів, однак юнаки були непохитні.

Хлопців кинули до в’язниці, де вже сиділи святий Агапій зі своїм учнем. Декілька разів їм усім пропонували зректися віри у Господа та поклонитися язичницьким ідолам. Усі відмовилися.

Агапія, його учня та юнаків жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Михайло, Денис.