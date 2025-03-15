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Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей: что можно отметить 15 марта

Киев • УНН

 • 14714 просмотра

Ежегодно 15 марта отмечают Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей. Также, это Всемирный день речей и ораторского искусства.

Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей: что можно отметить 15 марта

Ежегодно 15 марта во всем мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителей, а экологи, зоозащитники во многих странах присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков), передает УНН.

По инициативе ООН 15 марта с 1983 года отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.

15 марта 1962 года президент США Джон Ф. Кеннеди во время выступления в Конгрессе сформулировал четыре ключевых права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.

Впоследствии к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Для мирового и европейского сообщества защита прав потребителей является важным показателем уровня демократичности государства.

В Украине, несмотря на вооруженную агрессию рф против суверенитета и территориальной целостности Украины, специалисты Госпотребпродслужбы ежедневно осуществляли постоянный контроль за регулируемыми ценами, что крайне важно в это время.

В 2023 году Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона "О защите прав потребителей". Закон регулирует отношения между потребителями товаров, работ и услуг и субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, которые производят, продают товары или пищевые продукты, выполняют работы или оказывают услуги, устанавливает права потребителей, а также определяет механизмы их защиты и основы реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Он начнет действовать после завершения военного положения.

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Также 15 марта, во многих странах мира экологи, зоозащитники, любители дикой природы присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков).

Около двух недель после рождения, пока мама кормит его молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно гибли и продолжают десятками тысяч гибнуть новорожденные детеныши тюленей.

Благодаря протестам экологов северные страны либо полностью запретили охоту на тюленей, либо жестко ограничили. Официально охотиться на детенышей тюленей можно только в россии. В других странах беспощадно борются с браконьерами.

Во многих странах мира полностью запрещена торговля мехом бельков.

Сегодня можно присоединиться к Всемирному дню речей или Всемирному дню ораторского искусства. Всемирный день речи был основан на Афинском форуме демократии в 2015 году.

Всемирный день ораторского искусства – это день, посвященный чествованию речей и ораторского искусства путем проведения публичных выступлений по всему миру. Более 100 стран мира проводят мероприятия ко Всемирному дню ораторского искусства.

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Сегодня можно присоединиться ко Дню правдивых признаний. Это инициатива, которая имеет целью изменить взгляд людей на исповедь и признание. Он напоминает о важности правдивости, самосознания, что поможет достичь внутреннего спокойствия и гармонии в отношениях. Также важно не врать в первую очередь самому себе.

Кроме того, 15 марта во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня полицейской жестокости.

По одной из версий, событие было основано в 2000 году после того, как в Швейцарии полицейские избили двух детей.

Полицейская жестокость является серьезной проблемой во многих странах мира. Она может проявляться в различных формах, включая чрезмерное применение силы, необоснованные аресты и задержания, словесное насилие и психологическое давление. Полицейская жестокость является нарушением прав человека и часто приводит к серьезным травмам или даже смерти.

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По церковному календарю сегодня День памяти святого Агапия и семи мучеников Кесарийских.

Все они жили в Кесарии Палестинской в III веке во время усиления гонений на христиан императором Диоклетианом.

Во время очередного издевательства над христианами из толпы вышли шестеро юношей и заявили, что они веруют в Господа. Местный правитель убеждал их отказаться от своих слов, однако юноши были непоколебимы.

Ребят бросили в тюрьму, где уже сидели святой Агапий со своим учеником. Несколько раз им всем предлагали отречься от веры в Господа и поклониться языческим идолам. Все отказались.

Агапия, его ученика и юношей жестоко пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Александр, Андрей, Михаил, Денис.

Анна Мурашко

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