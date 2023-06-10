Рада прийняла нову редакцію Закону про захист прав споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону "Про захист прав споживачів". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Деталі
Законопроєкт № 6134 у другому читанні та в цілому підтримали 263 народні депутати.
Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які виробляють, продають товари чи харчові продукти, виконують роботи чи надають послуги, встановлює права споживачів, а також визначає механізми їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Він також урегульовує права споживачів у сфері електронної торгівлі.
Доповнення
У пояснювальній записці зазначається, що документ розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.