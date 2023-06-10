Рада приняла новую редакцию Закона о защите прав потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона "О защите прав потребителей". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Детали
Законопроект № 6134 во втором чтении и в целом поддержали 263 народных депутата.
Закон регулирует отношения между потребителями товаров, работ и услуг и субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, которые производят, продают товары или пищевые продукты, выполняют работы или предоставляют услуги, устанавливает права потребителей, а также определяет механизмы их защиты и основы реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.
Он также регулирует права потребителей в сфере электронной торговли.
Дополнение
В пояснительной записке отмечается, что документ разработан с целью приближения национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизации системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.