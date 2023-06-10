Рада приняла новую редакцию Закона о защите прав потребителей

Детали

Законопроект № 6134 во втором чтении и в целом поддержали 263 народных депутата.

Закон регулирует отношения между потребителями товаров, работ и услуг и субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, которые производят, продают товары или пищевые продукты, выполняют работы или предоставляют услуги, устанавливает права потребителей, а также определяет механизмы их защиты и основы реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Он также регулирует права потребителей в сфере электронной торговли.

Дополнение

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан с целью приближения национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизации системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.