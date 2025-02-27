ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей
Киев • УНН
На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.
Столичная полиция назначила служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного авто. Полицейский, который был за рулем служебной машины, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Детали
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного авто назначено служебное расследование. Полицейский, который управлял транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств", - говорится в сообщении.
Контекст
Сегодня в сети интернет было опубликовано видео, на котором при въезде в Киев со стороны Борисполя, машины остановились на красном свете светофора на перекрестке. На видео видео видно, как машина полиции в последний момент включила проблесковые маячки и начала тормозить, в результате чего машину развернуло и она врезалась в впереди стоящий автомобиль Volkswagen. После этого экипаж полиции скрылся с места ДТП.
Напомним
На Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.