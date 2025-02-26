На Херсонщині сталася смертельна ДТП за участю працівника ОВА
Київ • УНН
У Херсонській області сталася ДТП за участю працівника обласної військової адміністрації, внаслідок якої загинула людина. Правоохоронці проводять слідство, влада очікує офіційних висновків.
На Херсонщині у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина
Нині відомо, що триває слідство. Влада Херсонської ОВА очікує офіційні висновки правоохоронців.
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Також у Херсоні ворожий безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги, що поспішала на виклик.
Внаслідок удару авто загорілося. На щастя, медики залишилися неушкодженими.
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